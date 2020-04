País: España: localidad: Fuenlabrada (Madrid). Suceso: un anciano fue librado de las garras de la muerte gracias a sus vecinos. Contexto: tiempos de cuarentena por causa del coronavirus. Impacto: en Facebook, red social en la que se compartió este asombroso acontecimiento, los internautas han celebrado el acto de solidaridad de los que ayudaron al abuelo.

La historia es así. Un adulto mayor de 70 años estaba en el balcón de su vivienda, no sabemos si conversando con alguien o solo estaba apreciando el paisaje, cuando de pronto resbaló y se cayó por la valla. Felizmente, tuvo la suficiente reacción como para sujetarse de la barandilla. Si no cayó fue porque su esposa e hija lo sostuvieron. Desafortunadamente, tal y como se aprecia en el video subido a Facebook, por más que lo intentaron no lograron subir al abuelo. El desenlace prometía ser fatal.

No obstante, las imágenes que se volvieron virales en Facebook, nos muestran cómo un grupo de vecinos no hicieron caso omiso a los llamados de auxilio de los atribulados familiares del anciano. De inmediato, se organizaron para poder ayudarlo. Lo primero que hicieron fue conseguir un colchón para amortiguar una posible caída. Luego, uno de ellos se trepó al balcón de una vivienda vecina para tratar de asir al septuagenario. Esa acción fue imitada por otros dos pobladores. ¿Daría resultado?

Con paciencia, pero también con mucha audacia, los vecinos consiguieron salvar, sin ningún rasguño, al hombre de 70 años que vivirá el resto de sus días agradeciéndoles por haberlo auxiliado. Esto fue un verdadero trabajo en equipo. Cuando estas imágenes fueron compartidas en Facebook, no tardaron en volverse viral y sumar una gran cantidad de comentarios.

Al final del video, se aprecia cómo los demás vecinos aplaudieron el gesto heroico de quienes no se quedaron indiferentes ante la necesidad del anciano. Por el contrario, arriesgaron sus propias vidas para rescatarlo de una muerte segura. En las redes sociales, como Facebook, los usuarios también reconocieron la valentía y solidaridad de esos ‘héroes sin capa’.