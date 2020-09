Si tienes tiempo libre y deseas poner a prueba tu capacidad visual, participa en el reto viral del momento en Facebook y otras redes sociales. Nos referimos al desafío que consiste en hallar a la abeja reina que está escondida en una foto. Te avisamos que son pocos los que han dicho “lo logré”.

Como en la imagen hay varios dibujos de abejas, encontrar a la que tiene corona no es nada fácil. Ese es el motivo por el que varios usuarios se han estresado. La desazón fue tanta que hubo quienes señalaron que el animal que se debe buscar no está en la ilustración.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra a la abeja reina en la imagen lo más rápido que puedas. (Foto: Gergely Dudás - Dudolf / Facebook)

Pero nosotros te informamos que sí hay una abeja reina, solo que a simple vista no se ve en la foto. A raíz de esa dificultad, la imagen ha ganado popularidad en Facebook, desde que fue publicada el 30 de agosto del presente año por Gergely Dudás - Dudolf.

Si te animaste a participar en el desafío y no soportas formar parte del grupo de internautas que no han logrado conocer la ubicación del mencionado insecto, no desesperes que aquí podrás saber rápidamente dónde se encuentra. No olvides compartir la prueba visual con tus amigos y familiares.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

La abeja reina es muy difícil de encontrar para muchos usuarios. (Foto: Gergely Dudás - Dudolf / Facebook)

MÁS SOBRE RETOS VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

El nuevo reto de armar un cubo de Rubik haciendo ejercicios

El nuevo reto de armar un cubo de Rubik haciendo ejercicios