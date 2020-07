Un hombre en Colorado, Estados Unidos, nunca imaginó que los sonidos que provenían de su cocina a mitad de la madrugada eran producidos por un oso negro. Este fue el caso de Dave Chernosky, de 54 años, quien encontró a el temible animal buscando comida dentro de su casa.

En el programa Good Morning America, de ABC News, Chernosky dio detalles de ese inesperado encuentro. Además, contó que el oso negro de casi 200 kilos le provocó heridas en la cara, cuello y otras partes del cuerpo.

“Estaba dormido y escuché algo en la cocina. Me quedé recostado pensando: ‘OK, algo está mal’ (...) Así que fui a la cocina y vi al oso allí. Ya había abierto la heladera, las alacenas y cosas así”, contó.

Al ver al oso, Chernosky decidió asegurarse que el animal no bajara al sótano donde estaban sus hijos. El hombre empezó a a hacer ruidos para captar su atención y llevarlo hasta el garaje.

Su intención era que el oso saliera por allí; sin embargo, cuando el garaje empezó a abrirse, el fuerte sonido alertó al oso y reaccionó. El temible animal atacó con sus garras a Chernosky.

“En cuanto ambos nos miramos a la cara, me dio una ‘bofetada', después de que me aparté y empecé a gritar, se marchó. Por suerte, no parecía realmente interesado en mí”, dijo a Chernosky, quien recibió atención médica en un hospital de la zona.

Los miembros del Colorado Parks and Wildlife, entidad que administra el sistema de parques estatales y la vida silvestre del estado, confirmaron que localizaron al oso y lo sacrificaron. “Basándonos en el rastro directo y claro que los perros siguieron rápidamente, junto con la descripción física, estamos seguros de que agarramos al animal en cuestión, declaró Matt Yamashita, mánager del organismo.

“Nunca nos gusta tener que sacrificar a un animal, pero la protección del público es primordial una vez que el oso comienza a entrar en los hogares y responde agresivamente a las personas”, añadió.

De acuerdo al Colorado Parks and Wildlife, este es el primer ataque de un oso en Aspen en lo que va del 2020. “Este es un buen momento para recordar a todos los que viven en zonas de osos que tienen que estar atentos y ser responsables”.

“El manejo adecuado de la basura y el reciclaje es el primer paso para mantener a los osos alejados de los vecindarios. Cerrar las puertas y ventanas y mantener los coches cerrados es también importante”, concluyó Yamashita.

El Departamento de Protección Ambiental dio una serie de recomendaciones en caso de toparse con el animal: mantener la calma, evitar hacer contacto visual y, en vez de correr, alejarse del plantígrado caminando lentamente.