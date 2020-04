La pandemia del coronavirus está provocando grandes estragos: miles de muertes, cientos de miles de contagiados y la economía paralizada. No obstante, esta dramática situación también está sacando a relucir una virtud del ser humano: la solidaridad. Eso es justamente lo que hizo un joven en Inglaterra, quien ideó una forma muy peculiar para recaudar fondos que ayuden a combatir el COVID-19. Su noble gesto ya recorrió las redes y es tendencia en Facebook.

Tras el avance incontenible del coronavirus, muchos centros de salud han colapsado porque no se dan abasto para atender a los afectados o porque no cuentan con todo lo necesario para brindar la necesaria atención. Por eso, muchas personas están ofreciendo ayuda a los hospitales. Gestos de ese tipo han sido muy celebrados en Facebook porque muestran que el ser humano no es indiferente al sufrimiento de sus semejantes.

Hay quienes aportan de lo que tienen y otros que buscan recaudar fondos de maneras muy singulares. En Londres (Inglaterra), por ejemplo, Jack Peagam asumió un increíble desafío: aplaudir durante 24 horas consecutivas. ¿La razón? Recaudar dinero para los trabajadores de la salud de su tierra natal. Una vez conocida la noticia, esta no tardó en hacerse viral en Facebook.

El citado joven se inspiró en la iniciativa Clap For Our Carers, que alentó a los ingleses a aplaudir semanalmente, hasta que termine la contingencia, a los trabajadores de la salud que se enfrentan al coronavirus. Pero el reto del muchacho fue mucho más allá: aplaudir un día entero con la finalidad de conseguir dinero que será donado al Servicio Nacional de Salud Charities Together.

En un principio, Jack Peagam comenzó a transmitir en vivo su intento en YouTube, pero debido a problemas técnicos tuvo que hacerlo en Facebook, donde finalmente se viralizó el video. Hasta el cierre de esta nota el solidario Peagam había podido recaudar más de 6 mil dólares. De acuerdo a lo que él había planeado, solo le faltaba juntar 400 dólares más.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce el noble gesto del extécnico de Alianza Lima

Conoce el noble gesto del ex técnico de Alianza Lima

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Paolo Guerrero se rapó el cabello en cuarentena

Paolo Guerrero se rapó el cabello en cuarentena. (Instagaram)

Joven realizó mortal maniobra en una piscina que pudo costarle la vida y es viral

Joven realizó mortal maniobra en un piscina que pudo costarle la vida y es viral (16/04/2020)

Conoce el entrenamiento de una mujer árbitro en medio del confinamiento

Conoce el entrenamiento de una mujer árbitro en medio del confinamiento