¿Cómo reaccionaste la primera vez que viste a un imponente caballo? ¿Fue en el zoológico o en un hipódromo? ¿Te asustaste o tuviste la inclinación de querer tocarlo o hasta montarlo? ¿Te has preguntado cómo se comportaría un perro al toparse por primera vez con un equino? El dueño de un can lo descubrió hace poco, grabó la peculiar escena y la compartió en redes sociales. En Facebook fue la gran sensación.

Alfa, así se llama el perro que ya se hizo célebre en Facebook . El can fue llevado por su dueño a un lugar (que no se especifica) donde había caballos. La idea del hombre era que su mascota tuviera su primera experiencia conociendo a un equino. Por eso, sospechando de que algo curioso iba a suceder, tuvo su cámara a la mano para filmar el acontecimiento.

En el video que ya se hizo viral en Facebook , se puede observar cómo el perro se queda atónito al ver un caballo corriendo. Mientras el jamelgo trota libre como el viento, el can se queda anonadado. El responsable de la grabación trató de imaginar lo que estaría pensando su mascota y en el video que compartió escribió un diálogo imaginario donde el perro expresa su admiración por el animal que estaba viendo por primera vez.

El video, que fue originalmente publicado en TikTok y se volvió viral al ser compartido en Facebook , concluye cuando el perro sale de su ensimismamiento y se da media vuelta para marcharse de aquel lugar. Eso sí, emulando a la esposa de Lot, no pudo voltear para ver de nuevo al caballo. Felizmente, el can no se quedó convertido en una estatua de sal.

