Cuando eras niño de seguro tenías un juguete preferido, ¿no es cierto? Y si tienes una mascota es probable que ella también tenga un trebejo predilecto. Al menos Lucas, como se llama el curioso gato que es protagonista de esta historia, sí lo tiene. El minino, que vive en el hogar de una familia de Estados Unidos, ha cautivado a los usuarios de Facebook al aparecer en una tierna escena que ya se ha viralizado. Termina de leer esta nota y de seguro quedarás enamorado del felino.

Cuando Lucas tenía 4 años, su dueña le trajo un regalo: un hermoso leopardo de peluche de su mismo tamaño. Desde entonces, ese muñeco fue el juguete preferido del gato. Y aunque el tiempo transcurrió él no lo cambió por otro (a pesar de que le obsequiaron varios más). Alana, la dueña y responsable de que las fotos de su mascota se hicieran conocidas en Facebook, lo contó así a The Dodo: “Obtuve el juguete de mi zoológico local, junto con algunos otros animales de peluche. Por lo general, deja a mis peluches solos, pero no deja a este (el leopardo) solo”.

“Él se vuelve loco por este. Lo encuentro en todo tipo de lugares extraños cubierto de saliva de gato”, añadió Alana, quien hace poco hospedó en su casa a su abuela. Cuando la anciana vio por primera vez a Lucas se enamoró de él al instante. Y hacía cualquier cosa para mimar al minino.

En una reciente ocasión, el peluche de Lucas se había estropeado. La mujer de la tercera edad no se quedó de brazos cruzados y decidió arreglar el juguete preferido del felino que ya es tendencia en Facebook. Cogiendo aguja e hilo, se puso manos a la obra. “Ha tenido este juguete durante probablemente cuatro años, y se rasgó debido al desgaste. Mi abuela se mudó con nosotros el año pasado y realmente ama a Lucas. (Ella) vio que su juguete favorito estaba rasgado, así que lo volvió a coser”, relató la nieta.

La abuela tuvo un buen gesto con el felino al hacerle una 'cirugía' al juguete. (Foto: Facebook de Alana)

Lo que más llamó la atención a los usuarios de Facebook es mientras la anciana arreglaba el leopardo de peluche el gato estuvo muy cerca vigilando cada movimiento de ella. Y esperó pacientemente hasta que acabase la ‘cirugía’ a la que estaba siendo sometido su juguete. “Él estuvo todo el tiempo. Estaba muy interesado en lo que estaba haciendo”, dijo Alana. Cuando la abuela acabó de coser al leopardo, le entregó el juguete a Lucas y este se mostró muy feliz. Y no era para menos.

