La Navidad es una época difícil del año para cualquier niño ya que, donde quiera que vayan y vean, siempre habrá un juguete que atraiga su atención. Esperar para ver si lo reciben como regalo puede ser un concepto difícil de comprender para ellos, ya que suelen quererlo en ese mismo instante.

¿Qué podemos hacer como padres para lidiar con esos percances? A una madre, cansada de los berrinches que le hacía su hija en las tiendas al decirle que no con cada cosa que quería que le comprara, se le ocurrió un truco súper sencillo que ha sido compartido más de 53 mil veces en redes sociales como Facebook.

“Nuestras visitas a la tienda solían ser muy difíciles en esta época del año. Los juguetes se encuentran por todas partes… y desde luego mis hijos los quieren todos. Obviamente me gustaría tener hijos tranquilos, no codiciosos, bien educados y que no me pidan siempre todo… pero no los tengo”, contó Kristine Watts en Facebook.

“Así que dejen de juzgar, y dejen de leer si tienen hijos así. Ahora, si tienen hijos como los míos, que quieren las cosas brillantes prácticamente de cualquier lugar al que vamos en esta época del año, este consejo es para ti. ¿Cuál es el truco? Tomar una foto”, agregó la inventora del singular truco, que al parecer tuvo una muy buena acogida.

“Para por un segundo, haz un comentario sobre lo que señale y dile: ‘¡Hay que tomarte una foto con eso y se la mandamos a Santa Claus para que sepa que lo quieres!’. Se la puedes mandar a Papá Noel, a la abuela, a la tía o cualquiera que crees que se lo pueda obsequiar. Eso depende única y exclusivamente de ti y puede ser diferente cada vez”, precisó.

“Como por arte de magia, Emmie [la hija menor de la creadora del truco] sonríe, posa para la cámara, pide ver la foto, PONE EL JUGUETE EN SU SITIO Y PROSIGUE SU CAMINO. Es increíble. Sin lágrimas. Ni berrinches (ni de ella ni míos). Y se olvida de todo en cuestión de minutos”, finalizó la ingeniosa mujer.

En declaraciones al programa ‘Good Morning America’, Watts dijo que quería compartir el truco porque sabe bien que “no es la mamá perfecta” pero que entiende bien lo que es ser testigo de algún “berrinche inevitable cuando pasamos frente de cualquier juguete en la tienda”.

La autora de la publicación que se volvió viral en Facebook contó que la compartió desde el interior de una conocida tienda por departamentos tras escuchar un berrinche y posterior discusión entre una pequeña y su progenitora un pasillo más allá de donde se encontraba con su hija, a la que acababa de tomarle las fotografías frente a los juguetes que quería.

Si bien la gran mayoría de comentarios que recibió en Facebook fueron positivos, hubo algunos detractores que le decían que estaba criando “niños mimados” y que sencillamente “debería decirles que no”; sin embargo, Watts dice que ya dejó atrás las críticas y espera que este truco le funcione también a otros padres como ella.

“Emerson no obtiene todos estos juguetes y no le prometo nada ni ella tampoco espera obtener todo con lo que se tome foto. Tiene 3 años. Es la forma moderna de marcar todo lo que queremos en un catálogo navideño o escribir una lista de deseos. Nada más”, añadió la mujer.

“Es una forma divertida de evitar las lágrimas tanto de su parte como de la mía mientras hacemos nuestras compras navideñas. No soy nadie para darles consejos de crianza a los padres, simplemente intento criar seres humanos decentes y arreglármelas en la vida diaria”, finalizó.