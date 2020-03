Los videos graciosos de bebés y perros son, prácticamente, los que más abundan en Internet y se convierten en éxitos instantáneos. Un ejemplo de ello es el Cuando una madre quiso sobornar a su pequeño haciendo que diga la palabra ‘mamá’, su mascota se le adelantó y pronunció la palabra en cuestión con sus ladridos. El épico resultado quedó grabado en video y se volvió viral en Facebook.

No es un secreto que los perros son animales especiales, pero en este caso, el pastor australiano de nombre ‘Patch’ se robó los aplausos con su peculiar acto realizado en la sala de la casa que comparte con la familia Diaz-Giovonini en Utah, Estados Unidos. En aquel entonces, hace cuatro años, el pequeño Sam de apenas nueve meses de nacido aprendía a caminar y hablar.

El video viral de Facebook comienza con Andrea sentada en un sofá comiendo algo frente a su bebé y ‘Patch’, que no le quitaba los ojos de encima. Si bien el pequeño no estaba interesado en probar el mencionado platillo, su madre quería usarlo como carnada para que dijera “mamá”, palabra que repitió en más de una ocasión para que el infante la imitara pero no esperaba que el que la complacería sería el can.

“¡Mamá, mamá, mamá!”, dijo una y otra vez el peludo protagonista del video viral de Facebook a la espera de que la mujer cumpla con su parte del trato y le invite un poco de lo que comía con gusto. Andrea echó a reír a carcajadas y, cuando Sam se percató de lo que estaba pasando, no quiso que su “hermano perruno” le robara la atención y lo hace a un lado para que salga del cuadro.

En Facebook el video se volvió un fenómeno viral, al punto que hasta el día de hoy es compartido por nuevos amantes de los animales que recién lo descubren pese a haber sido originalmente publicado en YouTube, donde acumula más de 13.8 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que no pueden creer que hayan sido testigos de las primeras palabras de un perro.

VIDEO RECOMENDADO

#YoMeQuedoEnCasa: Jugadores de Universitario en cuarentena comparten mensajes desde sus hogares

Yo me quedo en casa: jugadores de Universitario en cuarentena comparten mensajes desde sus casas

TE PUEDE INTERESAR