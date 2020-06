El video ha generado miles de reacciones y se ha viralizado rápidamente en Facebook por lo que hace el hombre y un perro dentro de una habitación. Una mujer no pudo creer la gran acogida que tuvo las imágenes que publicó en redes sociales por la increíble relación de su pareja ante el can que fue adoptada a las 9 semanas de nacida y fue muy comentado en países como Estados Unidos, España y México.

La protagonista es ‘Lady’, una perrita adoptada a las 9 semanas de nacida. La mascota pasó por numerosas experiencias dolorosas y desagradables; sin embargo, una familia la acogió y su vida dio un giro radical.

El can pasó por numerosas experiencias dolorosas y desagradables; sin embargo, una familia la acogió y su vida dio un giro de 180 grados. Un adorable video se volvió viral en Facebook por la acción que realizó su dueño cuando estaba solo con ella.

“Si ‘Lady’ no está cerca de ti, entonces ella está contigo”, señaló Jen Anderson, orgullosa ’mamá’ del can, a The Dodo. “Ella es muy cariñosa, con muchas ganas de agradar, le encanta acurrucarse y besarte”, añadió.

Tanto Anderson como su prometido adoran pasar tiempo con ‘Lady’, de la misma manera que disfrutan hacerlo con sus otros perros. Ambos disfrutan divertirse con los canes y lo demuestran de diversas formas. Ya sea paseando en un parque o bailando junto a ellos, la pareja dedica gran parte de su día a hacer que sus ‘hijos’ recuerden todos los días lo que es tener un hogar y una familia que los quiere.

Hace poco, la chica se estaba preparando para salir de compras. Fue entonces que escuchó música que provenía de una de las habitaciones. Tras acercarse sigilosamente, descubrió que el responsable del ruido era su pareja, quien cantaba la que sería una de sus canciones favoritas.

El hecho no tendría nada de inusual si no fuera porque el hombre le dedicaba la romántica melodía a la tierna ‘Lady’, quien escuchaba y miraba atentamente a su ‘padre’ al mismo tiempo que no dejaba de ‘besarlo’. Así lo demuestra la grabación compartida en Facebook.

“A ella le encantó cada minuto”, dijo Anderson. La escena fue subida a la red social y cautivó a miles de internautas en todo el mundo. Estas imágenes conmovieron a la mujer y generó miles de reacciones por lo que las cámaras pudieron captar.

Ella aseguró que ni el hombre ni ‘Lady’ se dieron cuenta de su presencia, por lo que pudo registrar el instante exactamente como ocurrió. Después de que terminó de grabar, la joven se retiró sintiéndose muy afortunada de haber podido presenciar lo que ella calificó como la serenata más perfecta de todas.

“Estaba en el lugar y momento preciso cuando capturé este momento que ‘derritió’ mi corazón, por eso me enamoré de él en primer lugar y Lady claramente siente lo mismo”, agregó bastante emocionada la responsable del clip que generó tendencia en Facebook por las imágenes.

