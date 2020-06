En Londres, Inglaterra, ocurrió un hecho particular. George Moores tiene cinco años y le pidió a Harry, su hermano de siete, que le cortara el cabello. Pero no le pidió un corte común y corriente. El pequeño George quería que fuese un corte como el de un “abuelo”, por ello convenció a Harry para que le afeitara la cabeza dejándole una calva en la parte de arriba. ¿En qué o en quién se inspiró para hacer algo así? El pequeño cogió la idea de la serie británica de televisión ‘You‘ve Been Framed’, en la que los espectadores tienen la posibilidad de participar con sus divertidos vídeos caseros.

El padre de los hermanos, Kevin, contaba que cuando bajaban por las escaleras se reían mucho y enseguida entendió todo. "Los miré y vi esa enorme calva en la parte superior de la cabeza de George”, señaló.

Kevin, además, explicó que su mujer se había ido a trabajar y se quedó con el pequeño que no dejaba de pedirle que le hiciera parecerse a un hombre viejo. Reconocía que no sabía bien qué quería decirle.

En ese momento se estaba emitiendo la serie y George señaló a un anciano que aparecía con poco pelo en la parte de arriba y le insistió en que quería algo así. El momento se hizo viral en Facebook luego que el padre se sumara a la travesura de sus hijos y decidiera dar unos retoques al cambio de look de George. “Lo encontré muy divertido, era lo que él quería, así que hice lo que faltaba con las tijeras… y el resultado ha sido brillante”, dijo.

Aunque hubiese sido normal que los padres se hubieran enfadado al ver lo hecho por los pequeños, en el caso de kevin y Rebekah ocurrió lo contrario. Se rieron mucho. Le hicieron una llamada por FaceTime al trabajo y la madre lloraba de risa por teléfono. Y el pequeño también porque estaba encantado, era lo que buscaba y según su padre estaba “muerto de risa”.

