Se supone que iba a ser uno de los días más felices de su vida. Jessica Guedes tenía 30 años y 7 meses de gestación cuando se iba a casar con su novio Flávio Gonçalves da Costa, de 31 años, el 14 de septiembre de 2019 en una iglesia de Sao Paulo, Brasil. Todo era de ensueño; sin embargo, un fuerte dolor de cabeza le impidió concretar la ceremonia con su pareja. Su historia fue inmediatamente publicada en Facebook, donde se volvió viral.

Gonçalves da Costa, que es teniente de la Policía Militar de Sao Paulo, contó qué pasó en aquel entonces: “Al llegar (a la iglesia) saludé a todos y esperé a mi novia. Cuando llegó el auto vi que no bajaba y me acerqué al vehículo. Una prima suya me dijo que Jessica no se sentía bien. Abrí la puerta y vi que estaba acostada a lo largo del asiento. Había sufrido un desmayo”.

“Jessica empezó a hablar conmigo. Le dije: ‘bebé, estoy aquí’. Ella me dijo que todo estaba bien, pero que tenía un fuerte dolor en la nuca”. De inmediato, Gonçalves da Costa llamó a emergencias y le enviaron una ambulancia donde subieron a Jessica y la llevaron a un hospital, pero no pudieron atenderla porque no tenían los elementos. Fueron a otro nosocomio y Jessica ya había muerto.

Los médicos realizaron una cesárea de urgencia y trajeron al mundo a Sophia, que nació pesando 930 gramos y midiendo 34 centímetros. “Jessica siempre había dicho que si en algún momento le pasaba algo, quería donar sus órganos, y así lo hicimos. Estoy con mi hija todo el tiempo, acariciándola y pidiéndole a Dios lo mejor. Me aferro a amigos y familiares, que me han estado dando fuerzas y consejos en este momento difícil”, explicó el novio.

Gonçalves da Costa se encontró con otro problema en ese momento: el dinero. “El parto, la operación para salvar a mi prometida, la hospitalización de mi bebé, todo está pagado, pero no los costos de la funeraria, la tumba, el entierro. Después de lo gastado en el matrimonio, nos encontramos sin recursos financieros”, explicó en aquel entonces, cuando no había pasado mucho tiempo del fallecimiento de su novia.

Es por eso que Gonçalves da Costa abrió una colecta en Internet pidiendo recaudar 25 mil dólares para los gastos."Ahora soy padre y madre. Me aferro a Dios, a la palabra y a mis amigos. No es fácil. Miro videos de Jessica para recordarla. Era una persona realmente iluminada. Fuerte, guerrera", concluyó. En Facebook, miles de usuarios lamentaron lo ocurrido.

