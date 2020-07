Una estudiante de España debía aprobar un examen, conocido como de “selectividad”, para poder ingresar a la universidad. Esto hizo que su padre montara un peculiar altar en su nombre y así desearle suerte en la prueba. Una iniciativa que terminó siendo viral.

Sin embargo, la escena terminó pareciéndose a la de un funeral. La propia joven se encargó de publicar la foto, en la que se ve el arreglo floral, a través de su Twitter.

“Mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien la selectividad, pero parece que me he muerto”, sostuvo Celia, quien compartió la insólita foto en la que se puede ver un altar con flores, muy similar a las coronas que se da a los parientes de una persona fallecida.

mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto pic.twitter.com/OrV0qjDK1Y — es mi foto del dni no os rayeis (@celiiamr) July 7, 2020

El arreglo floral de rosas y plantas, el portarretrato y el mueble de madera de color oscura daba la impresión de que allí había un ataúd. Luego de difundir la foto viral, la joven sobrepasó los más de 200 mil ‘me gusta’ y cerca de 20 mil ‘retuits'.

Para intriga de todos, la joven estudiante informó cómo le fue en la evaluación. “Estoy viva y los exámenes de hoy me han salido muy bien”, escribió.