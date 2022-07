¿Falta de tiempo? 3 Aplicaciones que debes usar para aprovechar mejor tus días

Con la vuelta a la normalidad y muchas actividades por cumplir, la falta de tiempo es sin duda uno de los problemas más frecuentes que las personas enfrentan a diario.

Es por eso, que las aplicaciones móviles se han convertido en una buena opción para gestionar correctamente nuestro tiempo, garantizando así que el tiempo sea productivo. Conoce tres aplicaciones que permitirán ordenar y aprovechar tus días al máximo.

Compras online. – Hoy en día existen aplicativos que nos ayudarán a ahorrar tiempo e incluso realizarán por nosotros algunas de nuestras obligaciones que más tiempo nos demanda como la de ir de compras al supermercado. Este es el caso de la aplicación de delivery FAZIL, que permite hacer las compras del hogar desde el celular en pocos minutos y recibirlas donde estés. Con esta app tendrás acceso a una gran variedad de tiendas especializadas en alimentos, además de todas las tiendas del grupo Falabella y sus promociones, como los preciazos de Tottus. Con FAZIL ya no será necesario salir de casa porque esta aplicación hará todo el trabajo por ti, seleccionar los productos, hacer la cola en la caja, cargar las bolsas y trasladarse hasta donde estés.

Agenda en el celular. - La aplicación Toodledo te ayudará a aumentar la productividad de tu día a día. Con este planificador podrás escribir notas largas, hacer listas de tareas personalizadas, crear esquemas estructurados y rastrear tus hábitos. Su sistema permite compartir simultáneamente con colaboradores, clientes, familia y amigos para encontrar la fecha perfecta para una reunión o actividad.

Entrenamiento en casa.- SEVEN es una aplicación que basa su propuesta en los entrenamientos de circuito de alta intensidad o HIIT, y es muy apropiada para quienes busquen entrenamientos intensos que duren poco tiempo. La aplicación propone 12 rutinas con periodos de 30 segundos y descansos de 10. Por lo tanto, si no tienes equipación ni tiempo o posibilidad para salir de casa, y quieres ahorrar tiempo para hacer otros quehaceres, los ejercicios de esta aplicación no te llevarán demasiado tiempo y serán muy efectivos.

