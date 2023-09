Los feriados no laborales son fechas de descanso para los trabajadores establecidas por el Poder Ejecutivo. En el mes de septiembre de este año no hay feriados ni días no laborables a nivel nacional, por lo que los empleador deben cumplir con sus trabajos con completa normalidad. Sin embargo, estos días son son ideales para tomarse un descanso y realizar actividades recreativas. Sin embrago, una provincia de nuestro país se ha visto beneficiada tras decretarse un feriado no laborable. ¿De qué zona se trata y quiénes descansan? Entérate en esta nota que hemos preparado en Depor para ti.

¿Por qué será feriado no laborable el viernes 29 de septiembre?

El Gobierno Regional de La Libertad, dispuso a través del Decreto Regional N° 000004-2023-GRLL-GOB, declarar feriado no laborable el día viernes 29 de setiembre del 2023, debido al 71º Festival Internacional de la Primavera.

Esta medida solo beneficiará a las personas que trabajan y prestan servicios en las Entidades Públicas de la provincia de Trujillo y por ello, las horas que no se trabajen deberán ser compensadas en los siguientes días.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Los feriados son fechas de descanso obligatorio que son remunerados y que pueden ser compensados con otro día de descanso o con el pago triple por la jornada trabajada ese día. En tanto, los días no laborables son fechas establecidas por el Gobierno mediante Decreto Supremo, que deben compensarse y por tanto el empleado debe devolver las horas que no laboró.

¿Qué feriados faltan celebrar en Perú este 2023?

Domingo 8 de octubre: Combate Naval de Angamos

¿Qué días fueron declarados no laborables en Perú para el 2023?

Lunes 9 de octubre de 2023.

Jueves 7 de diciembre de 2023.

Martes 26 de diciembre de 2023.

Martes 2 de enero de 2024.}

En estas fechas no hay pago adicional, ya que estos días no son calificados como días festivos. El sector privado también podrá acogerse a estas fechas previo acuerdo de recuperación de horas entre el empleador y sus trabajadores.

