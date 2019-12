Fin de año 2020, el año nuevo ya casi llega, esta es una celebración internacional en la que se festeja la llegada de un nuevo ciclo de 12 meses el cual ese conoce como año. El año nuevo es tal vez la fiesta en la que mas personas participan, pues de cierto modo, la mayoría de los seres humanos tienen razones para hacerlo, bien sea para celebrar un año más que llega, o por un año que se va y no vuelve.

Fin de año 2020, lo que si es cierto, es que el año nuevo es una festividad de carácter mundial muy emotiva. El 1ero de enero es la fecha en la que comienza el año nuevo y se tiene la costumbre de celebrarlo desde el día anterior, es decir, el 31 de Diciembre.

Fin de año 2020, con la llegada de un nuevo año hay la expectativa y alegría en las familias, quizá por ser motivo para la renovación y la reunión. Su celebración es en general a las 00:00hr. se hace un brindis y se comen 12 uvas lo mas rápido posible pidiendo un deseo por cada una. Se dan las campanadas y se anuncia el inicio de un año nuevo; las uvas representa cada uno de los meses del año que inicia.

Para cada cultura en el mundo, el comienzo de un año nuevo tiene una implicación particular y distinta pero al mismo tiempo similar, y cada una de ellas recibe el año de diversas maneras. Cada país tiene sus propias tradiciones para celebrar el fin de año. Como es lógico, en Perú hay interesantes supersticiones, cábalas y rituales para despedir al año viejo y que el año venidero venga cargado de mucha esperanza. Existen también un montón de lugares donde celebrar el fin de año y darle inicio al que llega, ya sea amigos o familia.

Qué Hacer en Fin de Año 2020 en Perú

Llegará al Perú la víspera de Año Nuevo y hay muchos planes para realizar; si no sabes como empezar porque Perú te brinda varias posibilidades para disfrutar la llegada del Año Nuevo.

Iniciar el año en la ciudad peruana puede ser toda una aventura. Puedes hacer un camping, visitar una reserva natural, conocer un lugar arqueológico, hacer canotaje, escalar montañas, caminar rutas inexploradas.

Si llegaste en pareja, solo o con amigos; siempre encontrarás dónde relajarte o disfrutar lo máximo que puedas. En Perú el verano inicia en enero, por ello una buena alternativa será visitar las playas. Ahora si prefieres tener más intimidad con tu pareja o disfrutar en un grupo pequeño; encontrarás una variedad de resorts paradisíacos, lodges en lugares exóticos, hoteles lujosos para pasar un fin de año.

Mejores Lugares para Empezar el Año 2020 en Perú

Foto: El comercio

° Huaraz

(Foto: Turismohuaraz)

Huaraz, es uno de los destinos más económicos para viajar en esta Navidad. La Plaza de Armas es ideal para recibir, entre villancicos, la Nochebuena y disfrutar, los días previos, de las ferias donde venden nacimientos artesanales, pequeñas obras de arte navideñas.

También se puede ir a la Misa de Gallo en el Santuario del Señor de la Soledad y vislumbrar los fuegos artificiales durante la noche de Año Nuevo en el Mirador de Rataquenua.

Existe un bonito lugar, bastante cerca de la ciudad, llamado Wilcacocha. Allí se puede observar la hermosa laguna de Wilcacocha, cuyas cristalinas aguas reflejan las sierras nevadas. El paseo requiere cierto esfuerzo físico, es una caminata de dos horas y media, pero las vistas de la Cordillera Blanca valen la pena.

° Vichayito en Piura

(Foto: Rundomundo)

Entre conciertos, actividades y hermosas playas, Piura ofrece excelentes maneras de pasar una magnífica Navidad.

Vichayito es una playa al norte de Piura, caracterizada por su tranquilad, el azul de sus aguas y sus hermosos atardeceres. Está rodeada de otras playas igual de serenas como lo son Lobitos, Cabo Blanco, Los Órganos, Punta Sal y Zorritos.

La zona de Vichayito es hotelera, por lo que diversos hospedajes ofrecen promociones y paquetes familiares para Navidad y Año Nuevo. Este paradisíaco lugar invita a desconectarse de la rutina, apreciar el sonido del mar y, si el turista lo prefiere, practicar diversos deportes marítimos.

Es un plan ideal para tener fin de año romántico, a orillas de la playa, con la iluminación de una fogata y vista de pirotécnicos.

° Puno y sus islas

(Foto: El Comercio)

Islas como Amantaní, Taquile o las islas flotantes de los Uros ofrecen un encanto milenario que no deja de sorprender. Sus paisajes, templos ceremoniales prehispánicos y la comunidad indígena de Uros invitan al visitante a tomarse un respiro de la realidad cotidiana y a reflexionar.

También la ciudad de Puno ofrece sus atractivos. Allí se puede visitar la feria de Navidad o “Wawaqhatu”, una de las más conocidas del altiplano, donde se consigue todo en adornos navideños artesanales.

Para la Misa de Gallo se puede visitar a la iglesia de San Juan Bautista o a la Catedral, y, durante la noche de Año Nuevo, es recomendable observar los fuegos artificiales a orillas del Lago Titicaca, y nutrirte de la energía propia de uno de los lagos más conocidos del mundo.

° Cañete en Ica

(Foto: Rumbos del Perú)

A una hora de Lima está Cañete, la cuna del arte negro en el Perú. Esta ciudad es sinónimo de alegría, ritmo y baile. Su clima es cálido y templado.

En Cañete, específicamente en el Valle de Lunahuaná, se pueden practicar deportes de aventura (rafting, kayac, ciclismo, trekking, campismo, parapente, entre otros), disfrutar de sus licores de uva (pisco, vino, cachina), su rica gastronomía y visitar diversas playas y balnearios.

Ir a Cañete significa vivir una apasionante aventura, donde el sentido del gusto estará más activo que nunca. Una fiesta de fin de año en esta pintoresca ciudad, será una bella experiencia para la familia.

° Cusco

(Foto: Volemos.com)

Cusco, es imperdible en cualquier época del año. Sus conciertos y actividades para Año Nuevo en la Plaza de Armas son renombrados. Sin embargo, para pasar una Navidad o año nuevo en permanente movimiento, se puede recorrer tres pueblos del sur de Cusco que dejan a cualquiera con la boca abierta:

Cusco es mágico. Si bien el ombligo del mundo vibra de energía durante todo el año, la noche de Año Nuevo, en esta ciudad, es simplemente inolvidable.

En la Plaza Mayor, empiezas a escuchar el bullicio, gente emocionada, los cohetones. Cuando dan las doce todo es algarabía y el cielo se pinta de colores. La tradición dicta que hay que darle la vuelta a la plaza so pena de no regresar jamás a esta hermosa ciudad. Así que grandes, chicos, familias, parejas, emocionados por recibir el año que se avecina, lo hacen. La verdadera fiesta no está en los bares cusqueños sino en la calle.

Una vez llegadas las doce, algunos se quedan aquí a disfrutar, otros enrumban a alguna fiesta no muy lejos de ahí. Cumbia, salsa, música electrónica. El punto es que en el Ombligo del Mundo el primer amanecer del año se observa desde el cerro Pukamoqo , donde se ubica el Cristo blanco, muy cerca a Saqsayhuamán.

° Huasao

(Foto: Free Walking Tour Peru)

Tierra de chamanes y curanderos. El encanto de este lugar reside en toda la magia que le rodea, se pueden encontrar pueblerinos que leen las hojas de coca, por lo que el turista puede pedir conocer lo que le depara el 2020 a través de este método. También se puede visitar Tipón, un complejo arqueológico que fue un centro ceremonial en torno al agua.

° Oropesa

(Foto: Pinterest)

Este poblado resalta por su cercanía con la Laguna de Huacarpay y la ciudadela Wari de Pikillaqta. Aquí se puede comer el mejor pan del Cusco, el pan de chuta preparado a base de trigo, y visitar su iglesia principal, rica en decoración mural.

° Racchi

(Foto: Pinterest)

Este parque arqueológico tiene una gigantesca muralla que lo protege, así como tumbas subterráneas, acueductos y recintos de la cultura preincaica. Más allá del recorrido histórico, sus campesinos y ceramistas están dispuestos a convivir con el visitante para mostrarle su cotidianidad.

Pero no solo eso. Miles de turistas viajan al mágico Cusco para pasar Año Nuevo y nutrirse de la energía que se genera en la antigua capital del imperio de los Incas.

° Tarapoto

(Foto: Star Perú)

Tarapoto, se ha ganado un espacio privilegiado entre los turistas, no solo por la belleza de sus lugares turísticos, sino también por la excelente oferte hotelera y gastronómica que existe.

En la Ciudad de las Palmeras se congregan los principales centros de diversión de la selva peruana, y donde los turistas podrán disfrutar de una inolvidable fiesta de Año Nuevo, para luego, bañarse en las heladas aguas del río Cumbaza.

Hay diversos atractivos que Tarapoto posee, y que harán de un viaje a San Martín, una de las mejores decisiones que un turista pueda hacer.

° El circuito de playas de Huacho

(Foto: Bitácora de viaje)

No muy lejos de Lima está la provincia de Huaura, donde se puede experimentar un Año Nuevo distinta gracias al circuito de playas de Huacho.

Entre las playas que se pueden visitar se encuentran: Playa Colorado, con sus aguas tranquilas y sus puestos de ceviche que invitan al turista a relajarse por completo; Playa El Paraíso, un lugar donde el mar es sereno, con pequeñas olas y donde existen dos lagunas que se juntan para ser escenario del encuentro de muchas aves; Playa Chorrillos, un hermoso sitio para ver la puesta de sol, tener una mirada completa del puerto de Huacho y practicar skyball, fútbol o voleibol.

° Lima Metropolitana

(Foto: Andina)

Para aquellos que se quedan en la ciudad, las calles decoradas de Miraflores y el Centro de Lima son todo un encanto. También se pueden ver los fuegos artificiales desde el malecón de Miraflores o desde el Parque María Reiche. Asimismo, recibir la Misa de Gallo en la Iglesia de Santa Rosa de Lima y hacer uso del pozo de los deseos es otra opción.

Sitios Turísticos, para Celebrar Año Nuevo y Empezar el Verano 2020 en Perú

(Foto: Viajestic)

Valle Sagrado de los Incas

(Foto: Peru Leisure)

El Valle Sagrado de los Incas está ubicado entre la población de Pisac y Ollantaytambo. El lugar fue uno de los principales lugares de producción de granos de maíz para los Incas, por su ubicación geográfica y la condición climática.

Machu Picchu

(Foto: Peru Travel)

Ubicado en la provincia de Urubamba, distrito Machupicchu, a 80 kilómetros al noroeste de la de la ciudad de Cusco. El sitio está diseñado en dos sectores: urbano y agrícola, sobre ella se erigen aproximadamente 200 edificios.

Lago Titicaca

(Foto: El pais)

Situado en el extremo norte de la cuenca endorrina del Altiplano, en la frontera de Perú y Bolivia, en el departamento de Puno. El lago está compuesto por 2 subcuencas, alimentado por 5 sistemas fluviales: Ramis, Coata, Llave, Huancané y Suchez.

Máncora

(Foto: Youtube)

Ubicado a 80 kilómetros de las ciudades de Nazca y Palpa, a 400 kilómetros del Sur de Lima. La líneas son una serie de geoglifos en el desierto. Las figuras más grandes miden 370 metros.

Esta es un lugar para recibir el Año Nuevo por todo lo alto, y no solo por la vida agitada que se vive en esta parte de la costa peruana sino por la fiesta que se arma a la orilla del mar.

Empecemos por lo básico, el último día del año celebramos también la llegada del verano. Entonces que mejor que disfrutar del último sunset del año, con los pies descalzos y para los más avezados, luego de la medianoche, con un primer baño en el mar.

Máncora es un excelente lugar para pasar Año Nuevo, ya sea en alguno de los innumerables bares que tiene en el pueblo, o en alguna fiesta un poco más exclusiva frente al mar. Lo importante es saber que tu gran tarea será esperar a que el sol aparezca al amanecer para poder darle la bienvenida al 2020 como se merece. Imperdibles son aquí los daiquiri de fresa, las palmeras exóticas, collares de flores y chicos bronceados.

Tradiciones de Fin de año 2020 en Perú

(Foto: Andina.pe)

Recorrer toda la manzana con una maleta vacía, si lo que se desea es salir de viaje el próximo año.

Cambio de prenda de vestir para fortalecer la relación con la pareja.

Recibir el año con un manojo de billetes en la mano, o dentro de los zapatos, para atraer prosperidad económica.

Echar arroz bajo el marco de la puerta de la sala como augurio de una próxima boda.

Usar ropa blanca, para alejar las enfermedades.

Tener una vela encendida al recibir el año nuevo, para garantizar paz y armonía en el hogar. La vela debe estar encendida hasta consumirse totalmente.

Para tener prosperidad económica, algunas personas se lavan las manos, a medianoche, con champán y azúcar.

Darse un baño de esencias para purificar el alma.

Usar Ropa Interior Amarilla

Quemar muñecos