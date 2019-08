FMS Argentina: tabla de posiciones, resultados, próxima fecha y zona de descenso tras la fecha en Mendoza Medonza fue la sede de la quinta fecha de la liga de rap de improvisación que organiza Urban Roosters. Papo vs. MKS, Replik vs. Dtoke y Cacha vs. Klan dejaron grandes batallas.

La quinta edición de la liga internacional de rap de improvisación se realizó en Mendoza. (Foto: Urban Roosters)