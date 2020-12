Uno de los rituales más esperados del año, en especial cuando se hace en familia, es armar el árbol de Navidad, no solo con el fin de sorprender a nuestros invitados en Nochebuena, sino de compartir la verdadera magia de esta festividad. Aunque parezca, no es un proceso tan fácil. Como prueba, la singular experiencia de una madre, quien no dudó en registrar el trabajo de su hijo, a través de una foto que no ha tardado en volverse viral en las principales redes sociales.

La mujer, que reside en Florida (Estados Unidos), contó que dejó la tarea de decorar el árbol en manos del más pequeño de la familia. Grande fue su sorpresa al revisar lo que había hecho el niño, sin imaginar que el resultado iba a llamar la atención de miles de internautas.

Como podrás observar en la foto publicada en Twitter, el menor colocó los adornos en el árbol, pero solo hasta la parte que llegó. El singular hecho, como era de esperarse, desató toda clase de reacciones en Internet.

My toddler decorated my mother in law’s tree. pic.twitter.com/GII4KBrnjt — AC Thomas (@acthomas_books) November 24, 2020

“La parte de abajo luce realmente bien. Tu hijo tiene buen ojo. Solo necesita algo de altura”, escribió un usuario. “¡Un trabajo fantástico! Me gusta la simplicidad rústica de la parte superior y como realza la sección inferior elaborada y ornamentada”, dijo otro. “Si algún gato vive allí, seguramente estaría muy emocionado”, bromeó otro internauta.

La foto cuenta hasta el momento con más de 417 mil ‘me gusta’ y 35 mil ‘retuits’.

