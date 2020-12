Se volvió viral a través de las redes sociales el esperado enfrentamiento entre un experto en MMA y un maestro de Tai-Chi, un combate que, para sorpresa de todos, terminó tan solo diez segundos después de que comenzara.

La pelea, llevaba a cabo al sur de China, tuvo como protagonistas al famoso luchador Xu Xiaodong y al maestro de Tai-Chi Chen Yong, luego de que este último rete al primero.

Hace un tiempo, Chen Yong afirmó que su arte marcial podría aplicarse en un combate real, por lo que retó Xu. Según dijo, el “jin” le daba una fuerza interior que podría utilizarla en el boxeo, la lucha libre, jiu-jitsu brasileño y Muay Thai; sin embargo, el resultado no fue el esperado, dado que la pelea duró mucho menos de lo pensado.

Las imágenes publicadas en YouTube demuestran que, tras el primer golpe directo de Xu en el rostro de Chen, este se rindió, luego de 10 segundos de haber iniciado el combate. El maestro de Tai-Chi se excusó diciendo que perdió porque “estaba cegado por el sol y el suelo”.

“En el momento en que entré en la jaula me di cuenta de que el suelo era demasiado suave. He estado practicando durante un año sobre superficies duras, superficies blandas inhiben el tai chi. El poder y la fuerza que viene de tai chi no se pueden encontrar en superficies blandas”, dijo.

Xu, por su parte, dijo que no había problema y que podían organizar otra pelea en la superficie que desee su oponente.

Mira a continuación el combate que se volvió viral en las redes sociales. La pelea en cuestión empieza en el minuto 27:30.

El Tai-Chi es un arte marcial para la lucha cuerpo a cuerpo, ya sea armada o desarmada. En tiempos más recientes se lo considera cada vez más como una práctica físico-espiritual para mejorar la calidad de vida tanto física como mental. Por una parte sería muy provechosa para la salud, mientras que por otra constituye una técnica de meditación (meditación en movimiento).

