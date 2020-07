Cuando compartió la foto de su nuevo corte de cabello, una madre de familia de Estados Unidos jamás imaginó que las redes sociales terminarían comparándola con una estrella de Hollywood no por simple educación sino por su increíble parecido.

Caitlin, una diseñadora de interiores de California que maneja un blog llamado The Kindred Ginger (La pelirroja afín en español), se volvió viral en Instagram porque varias personas notaron que con su flamante peinado era la “doble exacta” de Jennifer Aniston.

En la foto en cuestión, los mechones ondulados de Caitlin tapan parte de su rostro mientras esboza una ligera sonrisa. El color de su cabello tiene sombras similares al de Jennifer Aniston y su apariencia en general asemeja a la de su papel como ‘Rachel Green’ en Friends.

En declaraciones al programa TODAY, Caitlin señaló que la primera vez que alguien mencionó su parecido con Jennifer Aniston fue cuando trabajaba como cajera en una tienda de comestibles durante la secundaria, época en la que estaba de moda la recordada serie.

“Me sonrojé. No sabía qué decir. Veinte años después, me lo han dicho incontables veces desde entonces y cada vez que ocurre, me agarran desprevenida”, agregó, al tiempo que dijo ni ella ni su familia y amigos ven el parecido con la actriz aparte de “los ojos azules”. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se parecen o no?

