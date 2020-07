El sector gastronómico ha sido uno de los más golpeados con la pandemia y poco a poco los negocios de comida volvieron a abrir sus puertas ofreciendo su servicio a través del delivery, convirtiendo a sus repartidores en protagonistas de más de un viral en redes sociales.

En Tailandia, por ejemplo, un repartidor motorizado de delivery por aplicativo identificado en Facebook con el usuario Ake KB narró la historia de cuando le tocó entregar una pizza recién horneada a un cliente en medio de un río. Sí, tal como lo leen. A la mitad de sus aguas.

Todo ocurrió un día en que recibió a través de la aplicación GrabFood un pedido para llevárselo a una persona cuya dirección se mostraba a través del GPS en aguas abiertas, hecho que jamás había presenciado en su corta carrera repartiendo comida pero que pudo cumplir con ayuda.

Un repartidor causó revuelo en redes sociales al narrar la vez que le tocó entregar una pizza a la mitad de las aguas de un río en Tailandia. | Crédito: Ake KB / Facebook.

“¿Pueden creer que me adapté a llevar pedidos a todas partes? ¡¡¡Encontré este trabajo y solo puedo decir que es muy difícil!!! Quedé sorprendido desde el comienzo cuando vi que las coordenadas me dirigían hacia la mitad del río”, escribió Ake KB en Facebook.

“Pensaba que la coordenada de la casa del cliente no era exacta. Cuando llamé, me dijo que tomara un bote. ¿Qué podía hacer? Manejé por el río hasta encontrar uno que me llevó hasta mi destino para entregar el pedido. El cliente quedó satisfecho”, finalizó.

En otra parte de su publicación de Facebook, que acumuló numerosas reacciones y comentarios, Ake KB reveló que recibió una propina de 100 baht (3.18 dólares aproximadamente) y pagó 60 baht (1.19 dólares) por el viaje en bote.

