No todos están listos para irse a vivir con su pareja. Por ello, la madre de un joven llamado Danny ha decidido tomar cartas en el asunto, poco después de enterarse que su hijo iba a irse a convivir con Sharon, su novia.

Por ello, la mujer optó por hacer una larga lista de “instrucciones” en el que le dice a la chica, a modo de broma, todo lo que debe tener en cuenta al vivir con su hijo. La joven no dudó en compartir el listado en Twitter y su publicación se volvió viral superando los 75 mil ‘me gusta’.

“Ten cuidado con los calcetines, champú y cepillo de dientes, él utiliza lo que encuentra. Ponle que el jabón vaginal es para los genitales, porque también lo utiliza para la cabeza”, dice una de las normas. “Ten muchos tupper, porque no los lava; cómprale ropa, porque si no se pone siempre la misma; no le dejes que vea películas de miedo, y menos si ha bebido”. O “acompáñale al baño para hablarle y amenizarle la c*gada”, son algunas de las reglas que le escribió su familia política. “Dios le bendiga y no se aceptan devoluciones”, concluye la curiosa lista.

me mude con mi novio y vino con instrucciones de parte de su mamá y hermanas pic.twitter.com/DSyzUPbzMn — shar🌟 (@shar_payevans) January 7, 2021

No tardaron en aparecer usuarios que criticaron el hecho, asegurando que si Danny necesitaba todas esas indicaciones entonces es un chico que no ha madurado y que no está listo para vivir de forma independiente. Por otra parte, están quienes optaron por tomar entre risas el listado aplaudiendo el sentido del humor de la familia.

Lo cierto es que a Sharon parecen importarle muy poco las críticas ya que publicó una foto junto a su novio en la que le expresa todo su amor.