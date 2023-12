A menos de dos semanas de celebrar la Navidad, muchas personas comenzaron a hacer sus decoraciones y ya instalaron un nuevo árbol. Por supuesto, hay grupos que están pensando en los regalos que entregarán a sus familiares en la Noche Buena. Y también los que enviarán felicitaciones a sus seres queridos por las redes sociales. Por ese motivo, aquí te traemos las mejores tarjetas para que puedas dedicar, así como unos villancicos para compartir con esas personas especiales.

Si eres de esas personas no expresan con facilidad sus sentimientos en las fiestas, aquí te ayudamos compartiéndote los mejores mensajes de Navidad para que puedas dedicárselos a quien desees. Asimismo, podrás modificarlos como tu desees para que puedas sorprender a todos. No te lo pierdas.

Conoce el origen de la Navidad

La Navidad tiene orígenes cristianos y paganos. La celebración de nacimiento de Jesucristo se remonta a más de 2.000 años, cuando nació un niño en Belén. Cabe mencionar que la palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa “nacimiento”. Las celebraciones iniciaron como una liturgia cristiana en el siglo IX.

¿Cuándo se celebra la Navidad en Perú?

La Navidad se celebra cada 25 de diciembre en Perú. Se trata de una de las festividades más importantes en el país. Además de compartir tiempo en familia, los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Asimismo, es importante resaltar que la Nochebuena se festeja en la noche del 24 de diciembre. Una vez pasadas las 00, con el inicio del día 25, comienza la Navidad.

Villancicos para cantar en Navidad

Campana sobre campana

Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás el niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traéis? Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traéis? Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traéis? Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traéis? Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Veras al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traéis? Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan.

Los peces en el río

La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Con muy poquito jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer.

Noche de paz

Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Entre los astros que esparcen su luz Bella, anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de luz Ha nacido Jesús Pastorcillos que oíd anunciar No temáis cuando entréis a adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Desde el pesebre del niño Jesús La Tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor.

Frases para tarjetas de Navidad

“ ¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro ” - Agnes M. Pharo .

” - . “ La Navidad es un trozo de hogar que llevas siempre en lo más profundo de tu corazón ” - Freya Stark .

” - . “ Si no llevas la Navidad en el corazón, jamás la encontrarás bajo un árbol ” - Roy L. Smith .

” - . “ Ojalá pudiésemos meter el espíritu de la Navidad en jarros y abrir uno cada mes del año ” - Harlan Miller .

” - . “ La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso, todo es mas suave y mas hermoso ” - Norman Vicent Peale .

” - . “ La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, y la genial llama de la caridad en el corazón ” - Washington Irving .

” - . “ No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y tradiciones ” - Bill McKibben .

” - . “ La Navidad no es una fecha; es un estado en la mente ” - Mary Ellen Chase .

” - . “Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor” - Hamilton Wright Mabi.

Imágenes para dedicar en Navidad

Mejores imágenes para enviar por Navidad 2023. (Foto: Pixabay)

