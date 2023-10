Los 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Esta fecha es promovida por la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se conmemora anualmente para concientizar acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo de quienes necesitan ayuda. Lo que se busca es ofrecer una oportunidad para visibilizar lo que falta por hacer para que la atención y el cuidado a la salud mental sea una realidad en todo el mundo. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud del Perú, entre enero y julio del 2023, se atendieron en nuestro país cerca de un millón de casos por trastornos de salud mental y problemas psicosociales en los diferentes establecimientos de salud estatales. Entre las patologías más frecuentes figuran ansiedad, depresión, síndrome del maltrato, trastorno emocional y del comportamiento en la niñez y adolescencia (111 364) y trastorno del desarrollo psicológico (109 679), entre otros. En esta nota que hemos preparado en Depor te traemos algunas frases, mensajes e imágenes para compartir con tus seres queridos sobre este importante tema.

Frases para compartir por el Día Salud Mental

“Las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas”.

Sigmund Freud.

“Tu depresión no es un problema técnico, es una señal. Escúchala”.

Johann Hari.

“La actividad física y el contacto social son los dos grandes antidepresivos”.

Christophe André.

“Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida”.

Oscar Wilde.

“Las enfermedades del alma son más peligrosas y numerosas que las del cuerpo”.

Cicerón.

“Hay heridas que nunca se muestran en el cuerpo, que son más dolorosas que cualquiera que sangre.”

Laurell K. Hamilton.

“Un alma triste puede matarte más rápido que un germen”.

John Steinbeck.

“El amor no es tan importante como una buena salud. No puedes amar si no estás sano. No lo aprecias”.

Bryan Cranston.

“El hombre no está tan preocupado por los problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales”.

Epíteto.

“El primer paso para ser amado es aprender a amar lo que se ve cuando se mira en el espejo”.

Tadahiko Nagao.

“La psiquiatría es el arte de enseñar a la gente cómo mantenerse en sus propios pies mientras descansan en sofás”.

Sigmund Freud.

Imágenes para compartir por el Día Salud Mental

Imágenes para compartir con quienes más quieres en el Día Mundial de la Salud Mental. | Foto; Internet.

