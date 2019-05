La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, confirma que su madre tiene una relación con su ex pareja | VIDEO

Frida Sofía , la hija de Alejandra Guzmán, acaba de confirmar en una entrevista que ofreció a la revista TV Notas lo que era un secreto a voces: que su madre tiene una relación su ex pareja, el modelo Christian Estrada.

"Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación", precisó.

"Me dicen que hay un video de ellos bailando juntos y no lo he querido ver porque esta situación me duele en el corazón", agregó Frida Sofía y precisó que la relación de Estrada y su madre no ha sido el motivo de su distanciamiento, pero esto servirá para que se aleje más de ella.

Asimismo, manifestó que esta no es la primera vez que Alejandra Guzmán se involucra con alguno de sus ex novios. "Esta es la segunda vez que se mete con un ex mío, pero no voy a decir con quién lo hizo antes. Lo que si voy a decir es que las acciones hablan por sí mismas", señaló.

Frida Sofía también reveló las razones por las que decidió hacer esta situación pública. "A la fecha voy al psicólogo y la verdad es que él fue quien me dijo que me desahogara", agregó, no sin antes señalar que no ha terminado de contar todo, pero que poco a poco seguirá dando a conocer más cosas a través de sus redes sociales.

LO NIEGA TODO

Por su parte, el modelo Christian Estrada publicó hace unos días en su cuenta de Instagram un comunicado dirigido “a todos los interesados” en el que niega su presunta relación sentimental con Alejandra Guzmán.

“No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán… (Ella) tiene mi admiración y respeto como madre, persona y como profesional”, reza el documento.