Cuando “Frozen”, exitosa película animada que se estrenó en 2013 y que cuenta con las voces de Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff y Josh Gad, no presentó ninguna canción en solitario para Groof, actor que da voz a Kristoff en la cinta de Disney, algunos de sus fans se mostraron en desacuerdo.

Pero seis años después, los productores decidieron darle a Groff, que obtuvo nominaciones a Tony por sus papeles en los musicales de Broadway ‘Spring Awakening’ y ‘Hamilton’, un tema significativo en “Frozen 2”.

En la nueva aventura de las hermanas Elsa y Anna, el actor recordado por interpretar a Jesse St. James en “Glee” cantó una balada rock titulada 'Lost in the Woods'. “Me dijeron que iban a tratar de escribirme una canción para la segunda película, y no podía imaginar cómo iban a hacerlo. Y luego, parte de lo que inspiró esa canción que obtuve en la segunda película es esta peculiaridad de personalidad extraña que Kristoff tiene donde expresa sus emociones y subconsciente a través de esa voz extraña para su reno mascota, Sven, al igual que muchos de nosotros que tenemos mascotas. Luego, en la segunda película, ese capricho termina convirtiéndose en un atasco de rock suave de los 80, y es una especie de forma en que Kristoff expresa su profundidad, profundos sentimientos emocionales que tiene por Anna”, dijo en una entrevista con EW.

Pero también confesó que le preocupaba que cortaran su tema musical, sobre todo porque considera importante mostrar el lado sensible de un protagonista masculino de Disney.

“Me encanta que Kristoff sea un protagonista masculino de Disney con un lado sensible. Y eso es lo que esta canción expresa en realidad, como sus sentimientos más profundos. Y a menudo, en entretenimiento, vemos a un hombre que se va de aventura y a una chica que se queda en casa cantando sobre sus sentimientos. Y aquí, como suele hacer ‘Frozen’, lo han invertido. Anna es quien emprende una aventura épica y Kristoff se queda y canta sobre sus sentimientos y sobre su amor hacia ella. Y después, cuando se une a la acción hacia el final del filme, no está ahí para tomar el control y acaparar la atención. Está ahí para apoyarla. La rescata de ser aplastada por un gigante y lo primero que dice es: ‘Estoy aquí para ti, ¿qué necesitas?’”, explicó Jonathan Groff.

¿FROZEN 3?

Sobre la posibilidad de una tercera película de “Frozen” y una nueva canción para Kristoff Groff dijo: “Esta es una pregunta realmente difícil porque ni siquiera podía imaginar cómo iba a cantar Kristoff en la segunda película. Pensé: ‘¿Cómo van a conseguir que un hombre de la montaña cante una canción?’ Bobby y Kristen fueron tan dulces por decir: ‘Realmente vamos a intentar que cantes en esta’. Y terminaron creando esa balada de los 80 que nunca podría haber imaginado en mis sueños más locos. Entonces, sinceramente, no tengo idea”.

Cuando EW sugirió que, tras la coronación de Anna, Kristoff sería el rey y que eso podría inspirar otra canción el actor explicó su personaje “no es lo que está buscando. Él solo está allí para apoyarla. No sé, ¿es él un rey si realmente la reina es la gobernante? Sí, supongo que lo es, técnicamente. Definitivamente no es una posición que alguna vez haya anticipado o que tuviera la ambición de tener. Entonces, tal vez las palabras tendrían que cambiar si hiciéramos esa canción”.

Jonathan Groff presta su voz a Kristoff en "Frozen" (Foto: Disney)