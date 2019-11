Después del estreno de "Frozen 2″, que sigue a la reina Elsa, su hermana Anna, Kristoff, Olaf y Sven quienes se embarcan en un nuevo viaje al interior del bosque para descubrir la verdad sobre un antiguo misterio de su reino, las nuevas canciones originales de los compositores ganadores de un premio Oscar y un Grammy, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, han logrado cautivar a los fans.

Aunque los creadores esperaban que “Into the Unknown” tuvieran el mismo impacto que “Let it go”, fue “Show Yourself” el tema que se robó el show, ya que llega en un momento crucial de la trama de esta secuela de Disney.

La canción, al igual que las otras diez, se lanzaron el 15 de noviembre, y las encargadas de interpretar este tema compuesto por el matrimonio Lopez fueron Idina Menzel y Evan Rachel, quienes a su vez prestan su voz a Elsa y Iduna, respectivamente.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE “SHOW YOURSELF”?

En una entrevista con The Hollywood Reporter los compositores revelaron que “Show Yourself” fue el tema más difícil de escribir.

“El momento más importante de la historia fue definitivamente "Show Yourself". Sabíamos que este era el final del viaje de Elsa, y éramos un poco vagos sobre lo que sucedió exactamente cuando ella llegó allí, y lo mantendremos vago porque no queremos revelar demasiado la historia. Pero basta con decir que el primer borrador fue completamente diferente de lo que terminó en la película. Era más largo, tenía una sensación diferente, tenía un final diferente”, contó Anderson Lopez.

“El coro tenía el mismo título, digámoslo así. Y tenía un medio diferente. Y a todos les encantó, pero tuvimos que darle forma. Cuando vimos la primera ronda de imágenes y luego la vimos en la película, todos acordaron que los cambios debían suceder. Y fue de ida y vuelta durante meses: ahora son cuatro minutos y 20 segundos y tiene un gran final. Se transformó mucho y fue difícil”, agregó Kristen.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE “SHOW YOURSELF”?

“Show Yourself” marca el climax de “Frozen 2”. Todo empieza con Elsa viajando por el Mar Oscuro a Ahtohallan en busca del “río de la memoria” para descubrir algunos secretos de su existencia. Cuando Elsa comprende su pasado y el origen de su magia, empieza a aceptarse como es y por al fin es verdaderamente libre.

A medida que avanza la canción Elsa entiende que sus habilidades la han convertido en una nueva persona y esta vez, en lugar de temerle a sus poderes, los acepta y utiliza con responsabilidad.

La carga emocional de “Show Yourself” y el mensaje de aceptación ha provocado que la comunidad LGBT la adopte como himno.

DATOS GENERALES DE "SHOW YOURSELF", DE FROZEN 2

Artistas: Evan Rachel Wood, Idina Menzel

Canción: Show Yourself

Compositores: Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez

Albúm: Frozen 2

Género: Pop

Fecha de lanzamiento: 15 de noviembre de 2019

LYRICS DE "SHOW YOURSELF", DE FROZEN 2

Every inch of me is trembling

But not from the cold

Something is familiar

Like a dream I can reach but not quite hold

I can sense you there

Like a friend I've always known

I'm arriving

And it feels like I am home

I have always been a fortress

Cold secrets deep inside

You have secrets, too

But you don't have to hide

Show yourself

I'm dying to meet you

Show yourself

It's your turn

Are you the one I've been looking for

All of my life?

Show yourself

I'm ready to learn

Ah-ah, ah-ah

Ah-ah, ah-ah-ah

I've never felt so certain

All my life I've been torn

But I'm here for a reason

Could it be the reason I was born?

I have always been so different

Normal rules did not apply

Is this the day?

Are you the way

I finally find out why?

Show yourself

I'm no longer trembling

Here I am

I've come so far

You are the answer I've waited for

All of my life

Oh, show yourself

Let me see who you are

Come to me now

Open your door

Don't make me wait

One moment more

Oh, come to me now

Open your door

Don't make me wait

One moment more

Where the north wind meets the sea (Ah-ah, ah-ah)

There's a river (Ah-ah, ah-ah)

Full of memory (Memory, memory)

Come, my darling, homeward bound

I am found

Show yourself

Step into the power

Throw yourself

Into something new

You are the one you've been waiting for

All of my life (All of your life)

Oh, show yourself

LETRA EN ESPAÑOL DE "SHOW YOURSELF", DE FROZEN 2

Cada centímetro de mí tiembla

Pero no por el frío

Algo es familiar

Como un sueño que puedo alcanzar, pero no del todo

Puedo sentirlo allí

Como un amigo Siempre he sabido

que estoy llegando

Y se siente como si estuviera en casa

Siempre he sido una fortaleza.

Secretos fríos en el fondo.

Tú también tienes secretos.

Pero no tienes que esconderte

Muéstrate

que me muero por encontrarme te

muestras

Es tu turno

¿Eres el que he estado buscando

toda mi vida?

Muéstrate

que estoy listo para aprender

Ah-ah, ah-ah

Ah-ah, ah-ah-ah

Nunca me he sentido tan seguro

Toda mi vida he sido desgarrado

Pero estoy aquí por una razón

¿Podría ser la razón por la que nací?

Siempre he sido tan diferente

No se aplicaron las reglas normales

¿Es este el día?

¿Eres la forma en

que finalmente descubro por qué?

Muéstrate

ya no estoy temblando

Aquí estoy

He llegado tan lejos

Eres la respuesta que he esperado

Toda mi vida

Oh, muéstrate

Déjame ver quién eres

Ven a mí ahora

Abre tu puerta

No me hagas esperar

Un momento más

Oh, ven a mí ahora

Abre tu puerta

No me hagas esperar

un momento más

Donde el viento del norte se encuentra con el mar (Ah-ah, ah-ah)

Hay un río (Ah-ah, ah-ah)

Lleno de memoria (Memoria, memoria)

Ven, mi amor, regreso a casa

Me encuentro

Muéstrate a ti mismo

Entra en el poder

Lánzate

a algo nuevo

Tú eres el que has estado esperando

Toda mi vida (Todo tu vida)

Oh, muéstrate