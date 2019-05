"Game of Thrones": No te puedes perder el tráiler oficial del documental de la serie | VIDEO

"Game of Thrones" llegará a su final este domingo 19 de mayo, cuando se estrene el capítulo final de la última entrega de la serie que conquistó al mundo entero durante ocho temporadas, y casi 10 años de rodaje.

Es por ello, que los creadores de esta ficción han realizado un documental para mostrar cómo se realizó esta épica historia, el cual ha sido titulado "Game of Thrones: The Last Watch", que será emitido el 26 de mayo próximo.

El tráiler de oficial de producción se acaba de estrenar y muestra la última lectura de guión en conjunto, durante la cual Kit Harington no pude evitar romper en llanto. En el video también se puede ver a Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, entre otros actores que protagonizaron la serie.



"Nosotros somos una familia" , se escucha decir a D.B. Weiss, el reconocido escritor estadounidense que participó en la adaptación televisiva de los libros de George R. R. Martin, en el avance del largometraje.

"Game of Thrones: The Last Watch" tendrá entrevistas exclusivas a los directores de la serie, así como también imágenes inéditas que mostrarán cómo se grabó cada uno de los seis capítulos de la última temporada.

"Esto es un trabajo soñado para un director. Esto salvó mi vida", indicó en el tráiler David Nutter, quien dirigió los episodios 1,2 y 4 de la octava y última temporada de "Game of Thrones". A continuación te dejamos el video del tráiler: