Tras reabrir su cuenta de Instagram, Britney Spears volvió a sorprender a sus seguidores contando detalles pocos conocidos de la icónica actuación que realizó hace 20 años en los MTV Video Music Awards.

La superestrella del pop publicó una serie de fotos de su paso por la ceremonia del 2001, donde hizo historia al aparecer con una serpiente pitón albina sobre el escenario.

La intérprete de “Baby One More Time” recordó cómo Timberlake, con quien tenía una relación en aquel entonces, la animó y calmó sus nervios antes del espectáculo.

“Les diré esto… antes de continuar esa noche, me sentía un poco fuera del cuerpo con los nervios, (…) estaba en una jaula con un león vivo. Justin vio que apenas podía hablar, así que me tomó de la mano y me dio una charla de cinco minutos que obviamente funcionó”, recordó la cantante.

Spears también publicó varias imágenes recordando que estuvo junto al líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, para una entrevista en la alfombra roja. “Caray… esta soy yo antes de mi presentación en los VMA con @MickJagger hace 20 años!”, comentó para luego contar que el vestido de Dolce & Gabbana que usó en el evento es uno de sus favoritos.

