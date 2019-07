Georgina Rodríguez demuestra su habilidad saltando la cuerda en una tierna tarde con sus hijos

Ser madre no es nada fácil. Cuando los hijos aún son pequeños, siempre quieren hacer actividades físicas que los padres, con todas las responsabilidades encima, no tienen energía de hacer. Sin embargo, para Georgina Rodríguez esto no es ningún problema.

La novia de Cristiano Ronaldo aprovechó una tarde libre para pasarla junto a sus hijos, ya que debido a sus cientos de responsabilidades como empresaria el tiempo le queda corto para disfrutar de un momento familiar junto a sus seres más queridos.

Pero la hora de la verdad vino, ya que Mateo, Eva María y Alana Martina han querido no tener un día tranquilo, sino jugar en la piscina y luego tener una sesión intensa de salto con la cuerda. Aquí Georgina sorprendió a todo el mundo, demostrando un talento natural para este juego.

Es probable que la modelo haya tenido su oportunidad de practicar mucho durante su infancia, así que es evidente que prefiera hacer este tipo de actividades en lugar de entregarles aparatos electrónicos a sus hijos. El video en su estado de Instagram no se muestra cuántas terminó haciendo, pero por su ritmo se especula que fueron muchas.