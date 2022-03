¿Cuánto dinero tiene Georgina Rodríguez? La modelo nacida en Argentina y criada en España es una de las celebridades del momento, tras la aparición de su documental “Soy Georgina”, aparecido en Netflix, donde cuenta sobre su vida personal junto a Cristiano Ronaldo, la estrella del fútbol con la que tiene esta cantidad de hijos juntos. La celebridad no ha querido comentar sobre su patrimonio, pero se ha podido saber un aproximado de lo que sería su fortuna.

La vida de Georgina siempre estuvo marcada por los retos. Creció en Jaca, pero siempre soñó con salir hacia las grandes ciudades y ganarse la vida como bailarina de ballet. Estudio danza, pero el camino fue difícil y terminó trabajando como camarera.

Sin embargo, lo dejó todo y se mudó a San Sebastián, donde trabajó en la tienda de Massimo Dutti. Luego trabajó en Inglaterra, estudió inglés y, en 2011, volvió a España para convertirse en modelo. Además, en Madrid, se dedicó a ser dependienta de un local de Gucci.

Así, el destino movió los hilos e hizo que se conociera con CR7, el goleador histórico del Real Madrid, una estrella mundial. A pesar de la inevitable influencia del padre de su hija Alana Martina y de sus gemelos que están en camino, Georgina ha asegurado que mantiene su idea de seguir trabajando y ahorrando porque nunca la tuvo fácil.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo durante el cumpleaños del futbolista. (Foto: Cristiano Ronaldo / Instagram)

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL PATRIMONIO O FORTUNA DE GEORGINA RODRÍGUEZ?

La fortuna de la modelo e influencer Georgina Rodríguez alcanza aproximadamente los 10 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones de Celebrity Net Worth, una plataforma especializada en cotizar el dinero de las celebridades mundiales.

Desde que se conoció su romance con Cristiano Ronaldo, en 2016, Georgina ha sido más valorada como modelo y, como hace hasta la actualidad, trabaja como imagen para diversas marcas internacionales. Es embajadora de una reconocida marca de joyas y también es una empresaria.

Mientras que su serie biográfica “Soy Georgina” se ha convertido en un éxito en la plataforma de streaming de Netflix y hay posibilidades de que aparezca la temporada 2, de acuerdo a portales de todo el mundo. Rodríguez, de esta manera, se encuentra en su mejor momento, pero asegura que sigue ahorrando como cuando tenía menos dinero.

Georgina en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

¿QUÉ OPINA GEORGINA RODRÍGUEZ DE SU DINERO?

Mientras que, al ser consultada por Forbes, Georgina dejó en claro que no le gusta hablar sobre su fortuna y así contestó ante la pregunta del medio especializado: “En cuanto a lo económico, me van a disculpar, pero de cuántos millones hay en mi cuenta bancaria prefiero no hablar”, manifestó la pareja de Cristiano Ronaldo.

Agregó que, en “el mundo capitalista”, el dinero es una “herramienta útil”. “Yo siempre lo he valorado y sé lo que cuesta ganarlo. Sigo igual de ahorradora ahora que cuando tenía mucho menos”, explicó a la mencionada publicación.

“Ser rico no es solo tener dinero ni acumular millones en un banco. Hay gente que tiene mucho en el banco y muy poco en su vida”, finalizó la celebridad mundial que se encuentra en su mejor momento financiero y mediático.

La modelo en una fotografía promocional de su serie "Soy Georgina". (Foto: Netflix)

¿CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ ESTÁN CASADOS?

Por otro lado, en 2019, una revista italiana dio a conocer que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en una ceremonia íntima llevada a cabo en Marruecos. El medio, de nombre Novella 2000, expresó que la boda se realizó en secreto para evitar la presencia de los paparazzis. Incluso, especificaron que el deportista Badr Hari fue quien se encargó de organizar el evento.

Según la revista, una de las más contentas con el suceso fue la madre del ‘Bicho’, Dolores Aveiro, quien tiene una buena relación con su nuera. Esta noticia se filtró rápidamente en Portugal y España, acaparando las portadas de todos los tabloides.

“Soy Georgina”: el tráiler oficial del reality de la pareja de Cristiano Ronaldo