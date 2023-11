El Grupo 5 acaba de emocionar a todos sus fanáticos que se encuentran en Europa con la realización de su próxima gira por el Viejo Continente con lo mejor de su repertorio. Elmer, Andy y Christian Yaipén dieron a conocer, a través de sus redes sociales, que el próximo año 2024 estarán haciendo bailar y gozar a sus seguidores que se encuentran en esta parte de mundo.

De esta manera, el Grupo 5 de Monsefú continuará con las celebraciones de sus 50 años de fundación, pues como se recuerda, el pasado 31 de enero celebró esta fecha especial con múltiples conciertos en el Estadio de San Marcos en Lima, así como en ciudades como Arequipa y Cusco donde hizo llenos totales. En esta nota de Depor te contamos todos los detalles.

Gira Grupo 5 anuncia su gira por Europa 2024

Desde España, donde actualmente se encuentran cumpliendo con algunas presentaciones, los líderes del Grupo 5 anunciaron que el próximo año realizarán una gira por el Viejo Continente.

“Hola amigos estamos en Madrid, España. Nos encontramos preparando nuestra gira Europa 2024. Así que se alistan todos nuestros seguidores porque en el 2024 bailamos con Grupo 5″, anunciaron los hermanos.

Grupo 5 en Europa

Países que recorrerá el Grupo 5 con su gira europea

Los fanáticos del otro lado del mundo del Grupo 5 empezaron a etiquetarse en la publicación de Instagram en la que se realizó el anuncio y a pedir que el la agrupación llegue a lugares como Milano, Barcelona, Sevilla y Madrid, que fueron las ciudades más solicitadas y en las que se encuentra la mayor parte de la comunidad peruana. Sin embargo, por el momento, aún no se conoce en qué lugares ofrecerán sus shows.

Fechas del concierto de Grupo 5 en Europa

De momento, no se conocen las fechas en las que Grupo 5 estará en Europa pero ya es un hecho que será el 2024, el año elegido por la agrupación para llegar nuevamente a Europa, como hace unos años. Lo que sí es un hecho es que en el repertorio musical de Grupo 5 no faltarán temas como “Amor vuelve”, “Mix Valentina”, “Cambio mi corazón”, “Apostemos que me caso”, “Eres mi bien”, entre otros.

Grupo 5 alista su película

Hace unos meses, la productora nacional Tondero adelantó el próximo estreno de la película de Grupo 5, orquesta peruana de cumbia que lidera Christian Yaipén. El gerente general de la productora, Miguel Valladares, fue el encargado de dar a conocer la noticia, en la que, además, dio algunos detalles sobre la trama que veremos en la cinta, la cual nos contará la historia de la agrupación y su duro camino para convertirse en uno de las mejores agrupaciones del país.

¿De qué tratará la película del Grupo 5?

Como lo comentó Valladares, esta nueva cinta tratará sobre la historia de los orígenes del Grupo 5 en Chiclayo, desde el momento en que fue creado, en los años 70 aproximadamente, hasta la actualidad, pasando por todo el camino que tuvo que recorrer para ser considerado como uno de los grupos de cumbia más exitosos del Perú. “Vamos a hacer la película de la historia del Grupo 5. Cómo se gestó y toda esta lucha constante que los ha llevado a llenar tres estadios nacionales hace muy poco”, anunció.

