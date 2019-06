Todas las películas de Godzilla de 1954 al 2019

Godzilla es una leyenda viva de la cultura popular mundial. Su primera aparición estuvo a cargo de Toho, presentando una increíble criatura gigantesca parecido a un dinosaurio que destruía todo a su paso en 1954. Así fue el nacimiento de Godzilla.

Actualmente, la franquicia cuenta con aproximadamente 35 películas y ha sido reconocido por el Libro de los Récords Guiness como la mayor serie de películas de la historia del cine. Su primera película fue dirigida por Ishiro Honda y ha pasado por diferentes directores hasta nuestros días.

Aquí te presentamos la lista de todas las películas de Godzilla , desde la era Showa, pasando por el periodo Heisei, el Millennium y finalmente por el periodo Reiwa, sin olvidar las adaptaciones extranjeras de TriStar y Legendary.

Shōwa period (1954–1975)

1. Japón bajo el terror del monstruo (1954)

2. El rey de los monstruos (1955)

3. King Kong contra Godzilla (1962)

4. Godzilla contra los monstruos (1964)

5. Godzilla contra Ghidorah, el dragón de tres cabezas (1964)

6. Los monstruos invaden la Tierra (1965)

7. Los monstruos del mar (1966)

8. El hijo de Godzilla (1967)

9. Invasión extraterrestre (1968)

10. La isla de los monstruos (1969)

11. Hedora, la burbuja tóxica (1971)

12. Galien, el monstruo de las galaxias ataca la Tierra (1972)

13. Gorgo y Superman se citan en Tokio (1973)

14. Godzilla contra Cibergodzilla, máquina de destrucción (1974)

15. Godzilla contra Mechagodzilla (1975)



Heisei period (1964)1984–1995)

16. El retorno de Godzilla (1984)

17. Godzilla contra Biollante (1989)

18. Godzilla contra King Ghidorah (1991)

19. Godzilla contra Mothra (1992)

20. Gojira vs. Mekagojira (1993)

21. Gojira vs. Supesugojira (1994)

22. Gojira vs. Desutoroiâ (1995)



TriStar Pictures (1998)

23. Godzilla (I) (1998)



Millennium period (1999–2004)

24. Gojira ni-sen mireniamu - Godzilla 2000: Millennium (1999)

25. Gojira tai Megagirasu: Jî shômetsu sakusen (2000)

26. Gojira, Mosura, Kingu Gidorâ: Daikaijû sôkôgeki (2001)

27. Gojira X Mekagojira (2002)

28. Gojira tai Mosura tai Mekagojira: Tôkyô S.O.S. (2003)

29. Gojira: Fainaru uôzu (2004)



​ Toho (2016– 2018)

30. Shin Godzilla (2016)

31. Godzilla: El planeta de los monstruos (2017)

32. Godzilla: Ciudad al filo de la batalla (2018)



Legendary Pictures (2014– 2019)

​33. Godzilla (2014)

34. Godzilla: Rey de los monstruos (2019)