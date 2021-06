Tras ocho años de ausencia. HBO Max estrenó este miércoles 10 de junio el tráiler del reboot de “Gossip Girl”, continuación de la serie original que sigue a un nuevo grupo de jóvenes adinerados de Nueva York.

“Tu fuente número uno sobre las escandalosas vidas de la élite de Nueva York ha vuelto y está recuperando el tiempo perdido. Gossip Girl llegará a #HBOMax el 8 de julio”, es el mensaje que acompaña al tráiler difundido en las redes sociales de HBO Max.

Tu fuente número uno sobre las escandalosas vidas de la élite de Nueva York ha vuelto y está recuperando el tiempo perdido. Gossip Girl llegará a #HBOMax el 8 de julio. pic.twitter.com/a0VmC8xgfb — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) June 10, 2021

El clip, de dos minutos, comienza con la llegada del personaje de Whitney Peak, Zoya Lott, al Constance Billard. Julien Calloway (Jordan Alexander) la acogerá con los brazos abiertos. Pero Obie Bergmann (Eli Brown) comenzará a tener una relación cada vez más estrecha con la nueva estudiante, detalle que no será del agrado de Julien.

Según se puede apreciar en el primer avance, Zoya interrumpirá al elitista grupo de amigos y romperá su superficial equilibrio, pero lo que no espera es que Gossip Girl está atenta a sus movimientos para sorprenderla.

Las reacciones al clip no se han hecho esperar y muchos usuarios de Twitter se han mostrado entusiasmados. “Me encantan los dramas de gente rica con problemas”, “Gossip Girl pinta genial. El drama que estaba esperando. Estoy ansioso”, “Justo cuando pensaba que no me iba a enganchar a Gossip Girl... Aquí estoy”, son algunos comentarios de los fanáticos.

La serie protagonizada por la actriz Emily Alyn Lind junto a Eli Brown, Whitney Peak, Thomas Doherty, Jordan Alexander, Evan Mock, Zion Moreno, Savannah Lee Smith y Tavi Gevinson se estrenará el próximo 8 de julio por HBO Max.

VIDEO RECOMENDADO

HBO Max | Fecha de lanzamiento del servicio streaming

HBO Max | Fecha de lanzamiento del servicio streaming null