La edición número 63 los premios Grammy será transmitida desde Los Ángeles el domingo 31 de enero por CBS. Por el momento no se tiene muchos datos sobre la ceremonia, sobre todo por algunas restricciones debido al coronavirus.

Se conoce que Trevor Noah de “The Daily Show” será el anfitrión, pero será recién en diciembre que se darán a conocer más detalles sobre quiénes actuarán y cómo se llevará a cabo la gala, que probablemente no cuente con público, como las premiaciones realizadas recientemente.

Mira la lista de nominados:

Record del año

“Black Parade”, Beyoncé

“Colors”, Black Pumas

“Rockstar”, DaBaby con Roddy Ricch

“Say So”, Doja Cat

“Everything I Wanted”, Billie Eilish

“Don’t Start Now”, Dua Lipa

“Circles”, Post Malone

“Savage”, Megan Thee Stallion

Álbum del año

“Chilombo”, Jhené Aiko

“Black Pumas (Deluxe Edition)”, Black Pumas

“Everyday Life”, Coldplay

“Djesse Vol. 3, “Jacob Collier

" Mujeres en la música Pt. III, " Haim

" Future Nostalgia “, Dua Lipa

" Hollywood’s Bleeding “, Post Malone

" Folklore “, Taylor Swift

La canción del año

“Black Parade”, Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk y Rickie “Caso” Tice, los compositores (Beyoncé)

“The Box”, Samuel Gloade y Rodrick Moore, compositores (Roddy Ricch)

“Cardigan”, Aaron Dessner y Taylor Swift, compositores (Taylor Swift)

“Circles”, Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post y Billy Walsh, compositores (Post Malone)

“Don ' t Empiece ahora “, Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa y Emily Warren, compositores (Dua Lipa)

" Everything I Wanted “, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

" I Can’t Breathe , “Dernst Emile II, HER y Tiara Thomas, compositores (HER)

“If the World Was Ending”, Julia Michaels y JP Saxe, compositores (JP Saxe con Julia Michaels)

Mejor Artista Nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Mejor interpretación pop solista

“Yummy,” Justin Bieber

”Say So,” Doja Cat

”Everything I Wanted,” Billie Eilish

”Don’t Start Now,” Dua Lipa

”Watermelon Sugar”, Harry Styles

”Cardigan,” Taylor Swift

Mejor interpretación de pop dúo / grupo

“Un Dia (One Day)”, J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy

“Intentions”, Justin Bieber con Quavo

“Dynamite”, BTS

“Rain on Me”, Lady Gaga con Ariana Grande

“Exile”, Taylor Swift con Bon Iver

Mejor Álbum Vocal Pop

“Changess”, Justin Bieber

“Chromatica”, Lady Gaga

“Future Nostalgia”, Dua Lipa

“Fine Line”, Harry Styles

“Folklore”, Taylor Swift

Mejor interpretación de rock

“Shameika”, Fiona Apple

“Not”, Big Thief

“Kyoto”, Phoebe Bridgers

“The Steps”, Haim

“Stay High”, Brittany Howard

“Daylight”, Grace Potter

Mejor álbum de rock

“A Hero’s Death”, Fontaines DC

“Kiwanuka”, Michael Kiwanuka

“Daylight”, Grace Potter

“Sound & Fury”, Sturgill Simpson

“The New Annormal”, The Strokes

Mejor álbum de música alternativa

“Busca los cortadores de tornillos”, Fiona Apple

“Hyperspace”, Beck

“Punisher”, Phoebe Bridgers

“Jamie”, Brittany Howard

“The Slow Rush”, Tame Impala

Mejor interpretación de R&B

“Lightning & Thunder”, Jhené Aiko con John Legend

“Black Parade”, Beyoncé

“All I Need”, Jacob Collier con Mahalia y Ty Dolla Sign

“Goat Head”, Brittany Howard

“See Me”, Emily King

Mejor Canción R&B

“Better Than I Imagine”, Robert Glasper, Meshell Ndegeocello y Gabriella Wilson, compositores (Robert Glasper con HER y Meshell Ndegeocello)

“Black Parade”, Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk y Rickie “Caso” Tice, compositores (Beyoncé)

“Collide”, Sam Barsh, Stacey Barthe, Sonyae Elise, Olu Fann, Akil King, Josh Lopez, Kaveh Rastegar y Benedetto Rotondi, compositores (Tiana Major9 y Earthgang)

“Do It”, Chloe Bailey, Halle Bailey, Anton Kuhl, Victoria Monét, Scott Storch y Vincent Van Den Ende, compositores (Chloe X Halle)

“Slow Down”, Nasri Atweh, Badriia Bourelly, Skip Marley, Ryan Williamson y Gabriella Wilson, compositores (Skip Marley y HER)

Mejor álbum de R&B progresivo

“Chilombo”, Jhené Aiko

“Ungodly Hour”, Chloe X Halle

“Free Nationals”, Free Nationals

“____ Yo Feelings”, Robert Glasper

“It Is What It Is”, Thundercat

Mejor interpretación de rap

“Deep Reverence”, Big Sean con Nipsey Hussle

“Bop”, DaBaby

“What’s Poppin”, Jack Harlow

“The Bigger Picture”, Lil Baby

“Savage”, Megan Thee Stallion con Beyoncé

“Dior”, Pop Smoke

Mejor interpretación de rap melódico

“Rockstar”, DaBaby con Roddy Ricch

“Laugh Now, Cry Later”, Drake con Lil Durk

“Lockdown”, Anderson .Paak

“The Box”, Roddy Ricch

“Highest in the Room”, Travis Scott

Mejor Canción Rap

“The Bigger Picture”, Dominique Jones, Noah Pettigrew y Rai’shaun Williams, compositores (Lil Baby)

“The Box”, Samuel Gloade y Rodrick Moore, compositores (Roddy Ricch)

“Laugh Now, Cry Later”, Durk Banks, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Ron LaTour y Ryan Martinez, compositores (Drake con Lil Durk)

“Rockstar”, Jonathan Lyndale Kirk, Ross Joseph Portaro IV y Rodrick Moore, compositores (DaBaby con Roddy Ricch)

“Savage”, Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe y Anthony White, compositores (Megan Thee Stallion con Beyoncé)

Mejor álbum de rap

“Black Habits”, D Smoke

“Alfredo”, Freddie Gibbs y el alquimista

“A Written Testimony”, Jay Electronica

“King’s Disease”, Nas

“The Allegory”, Royce Da 5′9 "

Mejor interpretación country en solitario

“Stick That in Your Country Song”, Eric Church

“Quién pensabas que era”, Brandy Clark

“When My Amy Prays”, Vince Gill

“Black Like Me”, Mickey Guyton

“Bluebird”, Miranda Lambert

Mejor Canción Country

“Bluebird”, Luke Dick, Natalie Hemby y Miranda Lambert, compositores (Miranda Lambert)

“The Bones”, Maren Morris, Jimmy Robbins y Laura Veltz, compositores (Maren Morris)

“Crowded Table”, Brandi Carlile, Natalie Hemby y Lori McKenna , compositores ( The Highwomen )

“More Hearts Than Mine”, Ingrid Andress, Sam Ellis y Derrick Southerland, compositores (Ingrid Andress)

“Some People Do”, Jesse Frasure, Shane McAnally, Matthew Ramsey y Thomas Rhett, compositores (Old Dominion)

Mejor álbum country

“Lady Like“, Ingrid Andress

" Your Life Is a Record “, Brandy Clark

" Wildcard “, Miranda Lambert

" Nightfall “, Little Big Town

" Never Will “, Ashley McBryde

Mejor álbum pop latino o urbano

“YHLQMDLG”, Bad Bunny

“Por Primera Vez”, Camilo

“Mesa Para Dos”, Kany García

“Pausa”, Ricky Martin

“3:33”, Debi Nova

Mejor interpretación de American Roots

“Colors”, Black Pumas

“Deep in Love”, Bonny Light Horseman

“Short and Sweet”, Brittany Howard

“I’ll Be Gone”, Norah Jones y Mavis Staples

“Lo recuerdo todo”, John Prine

Mejor álbum de música global

“Fu Chronicles”, Antibalas

“Twice as Tall”, Burna Boy

“Agora”, Bebel Gilberto

“Love Letters”, Anoushka Shankar

“Amadjar”, Tinariwen

Productor del año, no clásico

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Mejor película musical

“Beastie Boys Story”, Beastie Boys

“Black Is King”, Beyoncé

“We Are Freestyle Love Supreme”, Freestyle Love Supreme

“Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”, Linda Ronstadt

“That Little Ol ‘Band From Texas”, ZZ Parte superior

