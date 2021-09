“Masterchef Celebrity” sigue sumando seguidores en varios países de Latinoamérica por sus estrellas invitadas. Recientemente, el espacio emitido por el Canal RCN fue tendencia en las distintas redes sociales luego que el actor Gregorio Pernía terminó llorando en la reciente edición del programa.

Resulta que en la más reciente emisión del programa, durante el reto para ir a la eliminación, Gregorio Pernía, actor que dio vida a Titi en la telenovela “Sin senos no hay paraíso”, tuvo que elegir a su equipo siendo capitán. En ese momento, como el mismo lo dijo, decidió “jugar con el corazón, con la lealtad y con la amistad”, y eligió a Pity Camacho, Frank Martínez, Liss Pereira y a Marbelle, dejando de lado a otras polémicas integrantes.

Esta elección llevó a que el otro equipo contrincante quedara conformado por Viña Machado, Carla Giraldo, Catalina Maya y Diego Camargo.

El reto para no ir a la eliminación estuvo a favor del equipo de Gregorio, quien triunfó junto a todo su equipo, pero ello no fue del agrado de sus contrincantes y se generó el descontento de Viña Machado y Carla Giraldo, quienes no quisieron darle la mano a Pernía cuando intentó darle la mano de manera cordial.

“Venga pa’ acá mi Viña”, le decía Gregorio mientras ella gritaba “vámonos” y se retiraba sin darle la cara a Pernía.

“¿Y por qué así?”, preguntó Gregorio. “Porque sí… porque si tú juegas, yo también”, le respondió Viña Machado con un tono muy molesto.

Todo quedó registrado y tal parece que al popular Titi le afectó porque cuando fue consultado por este episodio, él lloró ante las cámaras y se mostró muy afectado por el comportamiento de sus compañeras de programa.

“Lo material no es tan importante como la felicidad, la tranquilidad y la familia”, expresó Gregorio Pernía entre lágrimas.

Finalmente, el programa cerró su edición con la segunda eliminación de Catalina Maya, una modelo y empresaria colombiana.

La eliminación de Maya resultó muy comentado en redes sociales y los cibernautas reaccionaron con graciosos memes.

