Hailey Baldwin: esposa de Justin Bieber se luce con vestido de novia en Instagram | FOTO

Hailey Baldwin publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde muestra toda su belleza vestida de novia. En imágenes se puede ver a la esposa de Justin Bieber lucir toda su elegancia.

Todo indica que la fotografía pertenece a un evento de moda. Hailey Baldwin luce un vestido blanco con una larga cola que hace resaltar su elegante figura.

Hailey Baldwin se casó con Justin Bieber en el 2018 de manera privada. La modelo ha mostrado ser un gran apoyo ante el grave cuadro de depresión que presentó el ídolo juvenil hace unos meses.

Hailey Baldwin se luce con vestido de novia. (Foto: Instagram) Hailey Baldwin se luce con vestido de novia. (Foto: Instagram) Hailey Baldwin se luce con vestido de novia. (Foto: Instagram)

"Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que yo estoy pasando resuene con ustedes. He estado luchando mucho. Simplemente me siento súper desconectado y extraño", publicó Justin Bieber en Instagram hace unos meses.

Por su parte, Hailey Baldwin se entregó a la labor de ser una fuerza de apoyo para el cantante. "Mi amor, eres un hombre increíble, me haces un mejor ser humano, me haces más feliz de lo que nunca he sido. Increíblemente orgullosa de quién eres y en quién te estás convirtiendo ... Te quiero más cada día" escribió la modelo para mostrar su apoyo a Justin Bieber.