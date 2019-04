Hailey Baldwin y Justin Bieber: 10 fotos que demuestran que son la pareja ideal

Stephen Baldwin , padre de Hailey, le presentó a Justin Bieber en el lobby del programa de televisión "The Today Show" en el 2009. La amistad inició de manera muy nerviosa y ahora, 10 años después, están felizmente casados.

Pero fue en el 2015, tras la ruptura amorosa entre Justin y Selena, que el cantante canadiense y Hailey Baldwin se comenzaron a frecuentar y pasar mucho más tiempo juntos en fiestas, viajes y reuniones de amigos en común, como la modelo Kendall Jenner.

Los entonces amigos negaron tener una relación amorosa. "Estoy tratando de ser una buena amiga y estar ahí para él y apoyarlo", señaló Hailey Baldwin en ese entonces.

Llegó el año 2016 y la amistad de transformó en amor. fue el propio Justin Bieber el que publicó unas fotografías besándose con Hailey Baldwin.

Hailey Baldwin y Justin Bieber pasaron unos años separados y comenzaron los rumores que indicaban que la modelo tenía una relación con Shaw Mendes y el canadiense regresó con Selena Gomez.

Pero fue en el 2018 que Bieber y Baldwin fueron captados nuevamente pasando tiempo juntos. El portal TMZ indicó que la pareja se había comprometido en las Bahamas.

Hailey Baldwin y Justin Bieber se convirtieron en marido y mujer el 13 de setiembre del 2018. La pareja confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Los jóvenes artistas han pasado buenos y malos momentos desde que se casaron. Hailey Baldwin siempre muestra su amor por Justin Bieber al publicar diversas fotografías que vienen publicando en Instagram.

"Eres un hombre increíble, me haces un mejor ser humano, me haces más feliz de lo que nunca he sido. Increíblemente orgulloso de quién eres y en quién te estás convirtiendo ... Te quiero más cada día", escribió Hailey Baldwin en una última publicación en su red social.