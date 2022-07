Hayden Panettiere es una reconocida actriz estadounidense que se inició en el mundo de la interpretación cuando tenía cinco años en la serie “One Life to Live” (1994-1997). Gracias a su talento, ella formó parte de diversas producciones, tanto en cine como televisión; sin embargo, cuando cumplió quince años a su vida llegaron unas “píldoras felices”, que no eran otra cosa que drogas, que la llevaron por el camino de las adicciones.

No solo ello, ya que al haberse convertido en alguien muy dependiente de estas sustancias, así como del alcohol, la actriz de 32 años vivió una etapa difícil cuando quedó embarazada, ya que tras dar a luz sufrió depresión posparto.

Tras varios años de haber estado metida en un mundo oscuro, que solo la llevó a autodestruirse, la también modelo dio a conocer todo lo que experimentó y perdió en aquella etapa complicada.

Cuando Hayden Panettiere llegó al estreno de "Rocky Balboa", el 13 de diciembre de 2006 en el Grauman's Chinese Theatre en la sección de Hollywood de Los Ángeles (Foto: Robyn Beck / AFP)

CONOCE LAS “PÍLDORAS FELICES”

A los once años, Hayden Panettiere ya era un personaje reconocido en el mundo de la interpretación por su participación en series televisivas y filmes como “Remember the Titans”, motivo por el cual asistía a las alfombras rojas.

Cuando ya tenía 15 años, alguien de su equipo le ofreció unas “píldoras felices” con el único fin de animarla en las entrevistas, aunque ella no sabía exactamente qué eran, igual aceptó. “No tenía idea de que esto no era algo apropiado o qué puerta me abriría en lo que respecta a mi adicción”, señaló en entrevista a People.

La actriz Hayden Panettiere llega a la ceremonia de los premios Globo de Oro en Beverly Hills el 13 de enero de 2013 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

COMIENZAN SUS ADICCIONES

En un principio, la joven comenzó a beber alcohol y ocasionalmente consumir drogas, a la par que su carrera iba en ascenso, llegando a convertirse en la animadora superpoderosa Claire Bennet en “Héroes” con tan solo 16 años.

Según dijo, podía manejar sus adicciones mientras estaba trabajando, pero cuando el show terminaba, todo se salía de control. Fue así como, poco a poco, las sustancias alucinógenas y las bebidas alcohólicas se apoderaron de ella.

Hayden Panettiere en la 64° entrega anual de los premios Prime Time Emmy en Los Ángeles, California, el 23 de septiembre de 2012 (Foto: Robyn Beck / AFP)

HAYDEN PANETTIERE ESPERA UN HIJO

El año 2014, Hayden Panettiere, quien pertenecía a la serie de drama musical “Nashville” (2012-2018), salió embarazada, por lo que su gestación se incluyó en el programa, donde se reflejaron los demonios internos del personaje, pero que en realidad eran suyos.

Ella aseguró que mientras estaba esperando a su bebé dejó las drogas y el alcohol, pero después de dar a luz a Kaya, la joven sufrió una depresión posparto.

Hayden Panettiere en la alfombra roja de los premios Globo de Oro el 12 de enero de 2014 en Beverly Hills, California (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

SE ALEJA DE SU HIJA

Debido a todo lo negativo que estaba atravesando, ella buscó tratamiento y tomó la decisión de alejarse de su pequeña. “Nunca tuve la sensación de querer hacerle daño a mi hija, pero no quería pasar tiempo con ella. Solo había este color gris en mi vida”, reveló en la misma entrevista.

Mientras luchaba con sus demonios internos, su relación con Wladimir Klitschko empezó a destruirse, pues él ya no quería estar cerca de ella por sus adicciones. Para ese momento, la actriz se encontraba en “un ciclo de autodestrucción”.

Fue así que en 2018, Panettiere toma la decisión de enviar a su niña con su padre para que vivan juntos en Ucrania; para ese momento, ellos ya habían terminado definitivamente, pero aseguró que lo hizo por el bien de su hija.

El ucraniano Wladimir Klitschko y su pareja Hayden Panettiere en la Gala Ein Herz Fuer Kinder 2015 (Un corazón para los niños) en el aeropuerto de Tempelhof el 5 de diciembre de 2015 en Berlín (Foto: Jorge Carstensen / DPA / AFP)

HAYDEN PANETTIERE FUE HOSPITALIZADA

Debido a que sus adicciones se apoderaron de su vida, ella llegó a ser hospitalizada a causa de ictericia. Los médicos le indicaron que su hígado estaba muy afectado. Fue así que inició una rehabilitación de ocho meses, pero que duró más tiempo.

Con el paso de los meses y años, ella considera que ahora puede controlarse todo el tiempo y ha comenzado una nueva vida lejos de las drogas y alcohol.