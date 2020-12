El Año Nuevo Chino comenzará dentro de unos pocos meses abriendo una de las festividades de China más importantes del país. El también conocido como Año Nuevo Lunar o Festival de Primavera, es una época llena de alegría para todos los creyentes del Horóscopo Chino, que esperan con esperanza un mejor año 2021 que el presente 2020.

Desde marzo de este año, la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha cobrado la vida de más de 1.5 millones de personas en el mundo, con un total de 76 millones de casos registrados y 43 millones de recuperaciones. Con las empresas paralizadas por la cuarentena obligatoria dictada por la mayoría de países afectados, muchos ciudadanos no han podido cumplir sus metas para este 2020.

Por ello, el Año Nuevo Chino abrirá con una gran noticia para todos, ya que se espera que las primeras dosis de vacunas para el virus estén listas cuando comience. El Festival de Primavera iniciará a la par del comienzo de la primavera, marcando el final del invierno y un nuevo año en el calendario lunar, así como el deseo de una nueva vida.

Por ello, aquí te traemos todas las predicciones de la astróloga argentina Ludovica Squirru Dari, quien menciona que este año será la del Buey de Metal, cuyo control se extenderá sobre el resto de animales del zodiaco hasta el 31 de enero de 2022. ¿Qué le espera a los demás signos del Zodiaco Chino? Aquí te lo contamos.

PREDICCIONES PARA EL ZODIACO DEL HORÓSCOPO CHINO 2021

El 2021 será dominado por las energías del Buey. Este animal también pondrá orden y llegará para arreglar el desastre que ha dejado la rata (Foto: Freepik)

Predicciones para el Buey - 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009

Este año resultará bastante favorable para los nativos registrados bajo este signo zodiacal del Buey. Sus condiciones mentales permanecerán estables y hará todo lo posible por mantenerse libre de estrés. Su desempeño excepcional en el frente profesional también lo ayudará a obtener una oferta promocional.

También será elogiado en su lugar de trabajo. Si es un profesional de los negocios, los problemas económicos llegarán a su fin. El año también resultará bastante favorable para quienes deseen casarse. La vida doméstica seguirá siendo próspera, los gastos aumentarán, pero no se encontrará con una crisis financiera.

Predicciones para la Rata - 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

El horóscopo chino 2021 establece que los nativos de Rata encontrarán algunos resultados favorables con respecto a su vida financiera. No experimentará ninguna crisis financiera durante este año en particular. Por lo general, los nativos registrados bajo este signo tienden a ser algo letárgicos ya que no tienen el hábito de hacer un trabajo extremadamente duro.

En tal situación, el dinero que haya acumulado el año anterior resultará beneficioso para usted. Debido a sus responsabilidades profesionales, sus tensiones mentales pueden aumentar. En general, se puede decir que 2021 tendrá resultados mixtos para los nativos registrados bajo el signo zodiacal de la rata.

Predicciones para el Tigre - 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010

Este año no será del todo favorable para los nativos del Tigre. Es posible que tenga bastantes problemas durante este año. Los profesionales de negocios también pueden encontrar algunos desafíos. Sus planes pueden verse interrumpidos por una figura autoritaria, lo que puede provocar un esfuerzo mental y físico.

Por todo esto, aumentará la tensión mental. Pueden surgir malentendidos entre usted y su compañero de vida. Se le aconseja que controle su temperamento, ya que esto provocará algunos problemas en el futuro.

Predicciones para el Conejo - 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Los nativos pertenecientes al signo zodiacal Conejo podrán cumplir todos sus deseos gracias a su arduo trabajo y diligencia. Sin embargo, se le aconseja no adherirse a ningún tipo de atajos y existe la posibilidad de que las tensiones mentales aumenten de lo contrario. También se aconseja a los conejos nativos que tengan especial cuidado de su salud durante este año ya que pueden sufrir diversos problemas como insomnio, resfriado y tos y muchos otros.

Sus malas condiciones de salud también pueden tener un impacto negativo en su vida profesional. También debe permanecer preparado mentalmente para recibir los cambios que se están produciendo actualmente en su vida. En general, 2021 no será del todo favorable para ti pero debes tener paciencia.

Predicciones para el Dragón - 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Este año demostrará ser mejor que el promedio para los nativos registrados bajo el signo zodiacal Dragón. Podrás realizar todas tus tareas con gran diligencia y trabajo duro. Se le otorgará una encomiable cantidad de éxito profesional.

Sin embargo, es posible que tenga que esforzarse en gran medida para permanecer en el extremo receptor de tal éxito. También se le verá haciendo algunos esfuerzos para conseguir algunos lujos y comodidades. Por otro lado, se le aconseja que busque el equilibrio adecuado entre su vida personal y profesional.

Predicciones para la Serpiente - 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Los nativos registrados bajo el signo zodiacal Serpiente pueden encontrar dificultades mientras realizan tareas, debido a su propio comportamiento letárgico. También pueden surgir dificultades financieras. Se le aconseja que no preste atención a la orientación proporcionada por otros, ya que este año no resultará muy rentable para usted.

Su comportamiento e ira demostrarán ser su mayor enemigo durante el año del Buey de metal 2021. Su ira también puede traer algunos impactos negativos a su vida profesional. En general, el año del Buey no resultará favorable para los nativos de la Serpiente.

Predicciones para el Caballo - 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Los Caballo aceptarán los resultados mixtos durante este año. Si estás realmente enamorado de alguien, entonces una pelea de amantes está a la vuelta de la esquina. Junto con su vida conyugal, también habrá problemas en torno a su vida doméstica y deberá trabajar para arreglar eso. En tal situación, debe ser extremadamente cuidadoso con sus relaciones.

Si lo desea, también puede planificar unas vacaciones con su respectivo socio. Recuerde siempre que la comunicación es la clave para todos los problemas de su relación. Cuando se trata de su vida financiera, continúe con su arduo trabajo. Hablando en general, es posible que tengas que seguir luchando en muchas áreas de tu vida durante el año del Buey 2021.

Predicciones para la Cabra - 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Los nativos de la Cabra pueden tener que enfrentar múltiples problemas durante el año del Buey de metal 2021. Las tensiones mentales aumentarán debido a algunas crisis financieras. Al mismo tiempo, los nativos casados también pueden encontrar algunos problemas graves.

Se aconseja a los profesionales comerciales que busquen la orientación de personal experimentado antes de implementar una nueva estrategia comercial. También recibirá el apoyo total de sus familiares y amigos. Hablando en general, este año tiene resultados mixtos para usted.

Predicciones para el Mono - 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016

Los nativos registrados bajo el signo del zodíaco Mono permanecerán en el extremo receptor de los resultados ordinarios. Se le verá llevando una vida feliz y sencilla durante este tiempo acumulando una cantidad significativa de riqueza. Su vida profesional también seguirá siendo próspera. Sin embargo, es posible que siga enfrentando dificultades de vez en cuando, pero las pondrá fin con éxito debido a su arduo trabajo y buena voluntad.

Se le aconseja que mantenga listos sus documentos y la documentación necesaria para un posible viaje. Hay posibilidades de que le ocurran muchas dificultades durante ese tiempo. La vida doméstica seguirá siendo pacífica y la vida amorosa también será satisfactoria. La salud permanecerá de manera positiva y se le proporcionará relajación de una enfermedad crónica.

Predicciones para el Gallo - 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017

Según el Horóscopo Chino 2021, este año será espléndido para los nativos registrados bajo el signo del zodiaco Gallo. Podrá alcanzar grandes alturas de éxito en el frente profesional debido a su arduo trabajo y diligencia. Sus amigos y colegas también estarán encantados con usted y las cosas que logre.

Junto con esto, también puede obtener una promoción. Aumentarán los placeres domésticos. Los profesionales de negocios tendrán muchas oportunidades para obtener ganancias. Seguirá conociendo a muchas personas nuevas que abrirán el camino para nuevos hitos y ganancias. En general, se espera que el año del Buey de metal siga siendo espléndido para ti.

Predicciones para el Perro - 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018

Se aconseja a los nativos registrados bajo el signo del zodíaco Perro que sigan sus estrategias para realizar diferentes tareas. De lo contrario, puede resultarle difícil cumplir con los plazos. Dado que se espera que este año siga siendo algo desfavorable, es posible que deba enfrentarse a muchos desafíos. Continúe con el arduo trabajo y, en última instancia, el éxito será suyo.

Los gastos se mantendrán en el lado más alto, por lo que debe concentrarse en ahorrar dinero desde el principio. Los altos funcionarios en el trabajo pueden permanecer descontentos con su trabajo, por lo que debe prestar mucha atención a su vida profesional y mejorarla.

Predicciones para el Chancho - 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019

Los nativos registrados bajo el signo del zodíaco Chancho pueden llegar a aceptar resultados por debajo del promedio. Deberá ser extremadamente cuidadoso con respecto a su vida profesional. Las tensiones mentales aumentarán y es posible que se sienta frustrado. Los profesionales de negocios obtendrán una gran cantidad de beneficios.

También se recomienda sopesar sus opciones antes de realizar cualquier transacción. Puede cruzarse con algunas personas nuevas que lo ayudarán a estabilizar su condición económica más adelante en el futuro, pero no baje la guardia ante cualquier problema que pueda surgir más adelante.

VIDEO RECOMEENDADO

Horóscopo chino 2020: Predicciones el ‘Año de la rata’, según tu signo o animal

Horóscopo chino 2020: Predicciones el ‘Año de la rata’, según tu signo o animal | Diario Ojo