¡Lee con atención! Si estás planeando unas vacaciones cortas, es preciso que prestes atención al calendario de feriados y días no laborables en Perú para este 2023, ya que en algunos casos suelen aplicarse para el sector público y privado, y en otras ocasiones solo para el sector público. Lo que distingue a los feriados y días no laborables determinados por el Gobierno, es cuando coinciden con viernes o lunes, se toma la decisión de crear feriados largos, incentivando así que el peruano de a pie pueda realizar el turismo interno y apoyar a la reactivación de la economía, visitando lugares como Cusco, Piura, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, San Martín, Arequipa, Lambayeque, Ica, Áncash y otros sitios más.

¿Hoy miércoles 26 de julio es feriado?

No, pese a lo que muchos vienen suponiendo, este miércoles 26 de julio no será feriado, ni día no laborable, por otro lado, los días siguientes si formarán un puente perfecto para tomar un descanso largo en este mes que los peruanos y peruanas celebran las fiestas patrias.

¿Por qué el 27 de julio es día no laborable?

El Gobierno declaró el 27 de julio como día no laborable para fomentar el turismo interno y permitir a los ciudadanos descansar y disfrutar en familia. El país ofrece una amplia variedad de destinos turísticos, desde playas hasta maravillas naturales, haciendo que sea una opción atractiva para quienes deseen aprovechar el fin de semana largo y disfrutar de su riqueza cultural y natural.

Lima también ofrece diversas actividades recreativas y culturales para aquellos que prefieran quedarse en la capital, como visitas a museos, parques y degustaciones de la deliciosa gastronomía peruana. Durante el año 2023, se han declarado varios días no laborables, buscando promover el turismo interno y la reactivación económica del país.

¿Por qué son feriados el 28 y 29 de julio?

El 28 de julio es conocido como el “Día de la Independencia” y se celebra en conmemoración de la declaración de la independencia de Perú del dominio español. El 28 de julio de 1821, el general argentino José de San Martín proclamó la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima. Este evento marcó el inicio del proceso de independencia del país.

El 29 de julio también es un día festivo en Perú, ya que se continúan con las celebraciones por la independencia, pero también se conoce como el “Día de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional”. En este día, se honra y reconoce la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú en la defensa de la nación y la seguridad del país.

¿El sector privado se acogerá al nuevo día no laborable?

Durante los días no laborables en Perú, los trabajadores del sector privado pueden optar por acogerse a este día libre mediante acuerdo con su empleador, y en tal caso, deberán compensar las horas dejadas de trabajar en un acuerdo previo. Mientras tanto, en el sector público, el Gobierno ha asegurado que se tomarán las medidas necesarias para mantener los servicios esenciales funcionando adecuadamente durante este periodo, garantizando que la sociedad siga siendo atendida sin interrupciones a pesar de la pausa laboral.