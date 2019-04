Esto fue lo que dijo Karol G tras polémica con Ivy Queen por el título de “reina del reggaetón” | VIDEO

Luego del cruce de palabras que tuvo Anuel AA con Ivy Queen por llamar a Karol G “la reina del reggaetón”, la intérprete de “Mi cama” grabó un video para aclarar la situación.

Para no generar más polémica, Karol G expresó que todas las mujeres en el género son reinas , luego de que Ivy Queen evidenció hace unos días su enfado cuando Anuel AA dejó entrever que ella ya no sacaba más éxitos.

“Para Becky, para Natti, para Cazzu, para Anitta, para todas las mujeres…", inició diciendo en el video de Instagram Karol G con una corona en la mano, haciendo alusión a que todas son merecedoras de esta.

"Ivy (Queen), le he mostrado mi respeto en redes sociales, en entrevistas, he tenido el honor de decirle en persona cuanto admiro su trayectoria y lo grande que es, pero todas somos merecedoras de lo que tenemos porque a ninguna de las que hoy estamos, nos han regalado nada y nos ha costado mucho”, dijo Karol G.

“Esto no existe” , continuó señalando la artista mientras aún sostenía la pequeña corona en la mano, para luego agregar: “A nadie nos han dado una corona por lo que hemos hecho, yo no estoy buscando un título, yo estoy buscando el éxito de mi carrera”.

Asimismo, la cantante colombiana aseguró conocer las verdaderas intenciones de Anuel AA y le agradeció por el creer en su trabajo: “Soy tu reina, me siento muy feliz de que me veas así de grande porque me motivas”.



Como se recuerda, Karol G atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera artística y hace unos días estrenó su último éxito "Punto G", el cual llega acompañado de un sensual videoclip que ya cuenta con millones de reproducciones.