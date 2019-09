Kim Kardashian deja boquiabiertos a miles con una foto veraniega

Kim Kardashian otra vez alborotó las redes sociales con una provocativa foto en la que sale luciendo un bikini. Dicha imagen fue publicada por ella en su cuenta de Instagram , la cual es seguida por más de 148 millones de internautas.

El 'post' viene acumulando más de 3,6 millones de 'corazones' y 18 mil respuestas. Muchas de estas fueron de halago para la pareja del conocido rapero Kanye West.

"Estaba con sueño, pero la imagen me despertó", "No puedo dejar de ver esta foto, es espectacular" y "Sospecho que es uno de los 'posts' más sensuales que has hecho, Kim Kardashian", fueron algunos de los comentarios de los fans.

Este tipo de apreciaciones no se limitó a Instagram. En Twitter y Facebook, varios usuarios manifestaron cosas parecidas acerca de la publicación de la socialité.

Cabe señalar que el revuelo causado por la imagen la volvió atractiva para diversos medios especializados. Estos compartieron el ‘post’ original, haciéndola en el trámite todavía más popular.