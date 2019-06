Esta picante foto de Yanet García viene alborotando a miles en las redes sociales

Nadie duda de que Yanet García es una de las estrellas mexicanas que más ama Instagram. Por medio de esta plataforma social, que es una de las más usadas en el mundo, ella comparte con sus incondicionales seguidores fotos y videos que muestran cómo vive su día a día.

Una de las últimas imágenes que difundió deja verla con un bikini diminuto y apretado. La publicación, como ha sucedido con otras similares en el pasado, cosechó buenas críticas y 'corazones' a una velocidad digna de ser estudiada por la ciencia.

Hasta ahora, el picante 'post' se hizo de más de 480 mil 'likes' y unas 2.000 respuestas. Todo ello en menos de un día en línea.

"¿Acaso no puedes dejar de ser tan sexy? Me has robado el corazón, devuélvemelo", manifestó un cibernauta en la publicación, la cual promete volverse todavía más popular con el pasar de las horas.

Si eres uno de los fans de Yanet García, sabrás que este tipo de comentarios son comunes cada vez que ella sube a Instagram una imagen provocativa.