J Balvin estaría planeando el lanzamiento de una nueva canción con Bad Bunny | FOTOS

El cantante colombiano, J Balvin, sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar la posibilidad de grabar un nuevo tema junto a Bad Bunny.

Junto a una fotografía donde solo aparecen sus manos sosteniendo dos cadenas que llevan como dije un conejo, J Balvin sugirió a sus fans que podrían emprender una colaboración.

“¡500K comentarios y hacemos historia!”, escribió únicamente J Balvin para automáticamente despertar el interés de sus seguidores, quienes se mostraron emocionados con la posibilidad de un nuevo single con Bad Bunny.

“¿Quién es ese José? ¿De qué hablas?” , respondió Bad Bunny en la publicación de Instagram para crear mayor intriga sobre la colaboración.

En cuatro horas, la publicación de J Balvin ha alcanzado más de 700 mil me gusta y 125 mil comentarios de sus fanáticos de Instagram, entre los cuales destacan los de algunos artistas como Maluma, quien no dudó en hacerles una broma.

“Se van a casar?”, escribió Maluma, causando la risa de varios usuarios de Instagram.

Esta no sería la primera colaboración de J Balvin y Bad Bunny pues anteriormente ya grabaron "Si Tu Novio Te Deja Sola" y juntos han realizado colaboraciones con otros artistas como Cardi B ("I Like It") y Jhay Cortez ("No me conoce" remix).