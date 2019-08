J Balvin le pidió a Maluma que no lo copie y este le respondió [VIDEOS]

A través de su cuenta de Instagram, J Balvin subió una historia en la que le pedía a sus fans que le comuniquen a Maluma que no lo “copie”. Esto a raíz que ambos coincidieron al usar la misma prenda.

“Alguien que le diga a Maluma que no me copie, que no se ponga el mismo chaleco. Que muchas gracias”, puso en su cuenta Balvin.

Ante este mensaje, el intérprete de “Felices los cuatro” no se quedó callado respondió. Según Maluma, el famoso chaleco negro él lo tiene desde hace mucho tiempo.

“Él quiere ser como yo, pero hay que dejarlo, que trate. Te quiero, Jose”, respondió y originó una nueva respuesta de su compatriota.

“O yo estoy muy bonito, o Maluma se está pareciendo a mí. O yo me parezco a Maluma, entonces también estoy bonito”, dice J Balvin en otro video.

Sin duda, estos videos contribuyen a descartar los rumores sobre la mala relación que supuestamente existe entre ambos cantantes nacidos en Medellín.

Hay que recordar que en los últimos meses, J Balvin y Maluma han compartido fotos y videos juntos, aunque hasta el momento no anuncian lo que sus fans tanto esperan: que graben un tema en colaboración.