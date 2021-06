Jackie Chan, especialista en artes marciales y comediante, tiene un nuevo proyecto en la mira: rodar un live -action del popular anime japonés “Dragon Ball”, lo que supone todo un reto ante los exigentes fanáticos.

MÁS INFORMACIÓN: La vez que Jackie Chan usó los poderes de los Animales del Zodiaco para salvar el mundo

El actor hongkonés y acróbata siempre soñó con adaptar el manga y el anime creados por el artista japonés Akira Toriyama, quien le tiene gran admiración. “Durante bastante tiempo no paraban de recomendarme ‘Dragon Ball’, diciéndome que era interesante. Vi el anime y luego leí la versión china del manga. Naturalmente, como todos decían, era muy interesante. Creo que el personaje que más me gustó fue Gokú... Hay tantas escenas que me gustan que no me puedo quedar con una... Es un trabajo que, realmente, me hubiera gustado convertir en película”, declaró Chan en Daizenshuu.

Pese a la popularidad de “Dragon Ball”, ha demostrado ser el mejor exponente de anime difícil de tener una adaptación de Hollywood. La versión del 2009, por ejemplo, donde Gokú iba a la secundaria y las peleas no representaban a lo que era el anime, ha sido muy criticada por los fanáticos. Se espera que esta vez, con Jackie Chan, que es un fan del anime y el manga, se pueda lograr una versión en imagen real del popular relato de Toriyama.

El querido actor y director es consciente del reto que supone “Dragon Ball”, que no es fácil y que una adaptación no es nada barata. “No tengo dudas, “Dragon Ball” está repleta de ideas y de una imaginación desbordante. Pero para producir una película en imagen real, lo fundamental es contar con unos efectos visuales muy buenos y mucho dinero”, agregó.

¿JACKIE CHAN INSPIRÓ DRAGON BALL?

Así es. El propio mangaka japonés Akira Toriyama ha declarado en más de una ocasión que se inspiró en el cine de Jackie Chan para configurar el universo de “Dragon Ball” y también ha dicho varias veces que el intérprete hongkonés, de ser más joven, sería el Gokú ideal para una versión live-action.

Chan, para su suerte de los fanáticos, ha dado con la clave para una producción decente sobre “Dragon Ball”: un presupuesto desorbitado para unos buenos efectos visuales. Precisamente, este fue una de los fallas principales de la denostada cinta que dirigió James Wong en 2009, en la que Justin Chatwin fue Gokú.

Las secuencias de acción de ‘Dragon Ball’ son una delicia visual, que muestra el poder que tiene la animación tradicional en narrar lo épica de las batallas de Gokú, Vegeta o Gohan contra Freezer, Célula o Majin Buu. Cintas recientes como “Dragon Ball Super: Broly”, han sido un derroche visual que cautivaron a crítica y público.

Para emular dichas secuencias, se necesitaría un estudio que no escatimase en gastos. Como también creadores que apuesten por ofrecer su visión, como Zack Snyder, el cual ya ha mostrado interés en crear una nueva versión live-action de “Dragon Ball Z”. En su momento, se dijo que Disney estaba interesada en convertir la serie en una de sus franquicias.