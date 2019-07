Jennifer Lopez cumple 50 años y aquí te contamos lo más destacado de su vida [FOTOS Y VIDEOS]

De padres puertorriqueños, Jennifer Lynn López Rodríguez, Jennifer Lopez o simplemente JLo, cumple 50 años el 24 de julio y aquí recordamos varios aspectos de su vida. Desde su aparición en el cine como la recordada “Selena” hasta su vigente carrera musical, entre otras actividades que mantiene con total éxito.

Nacida en el El Bronx, Nueva York, el 24 de julio de 1969, Jennifer Lopez se inició como bailarina en 1993, aunque su deseo siempre fue ser actriz, lo que logró cuatro años después con el protagónico como Selena Quintanilla y que le valió una nominación a los Globos de Oro, además de ser considerada la primera actriz latina en cobrar un millón de dólares por una cinta.

Posteriormente la vimos en cintas como “Anaconda”, “Out of Sight”, donde tuvo un gran papel, y luego su lanzamiento como cantante con el sencillo “If You Had My Love” en 1999, con lo que nacía una estrella multifacética.

En el aspecto de la moda, Jennifer Lopez fue imagen de diseñadores como Tom Ford, Ralph Lauren y Donatella Versace. Sobre esta última marca, su aparición con un escotado vestido en los Grammy del año 2000 junto a su entonces pareja P. Diddy fue de lo más buscado en Google, al punto que la empresa habría ideado la creación de “Google Images” por la cantidad de búsquedas que suscitó en aquel entonces.

En 2001, logró el récord Guiness por conseguir el primer puesto en taquilla con la cinta “The Wedding Planner” y a la vez el número uno en Billboard Hot 100 por su álbum “On the 6 (1999)”, hazaña que hasta la fecha ningún artista ha podido igualar.

Con los años llegaron más producciones musicales como “This Is Me... Then”, con los éxitos “Jenny from the Block” y “All I Have”, y posteriormente cintas como “Sucedió en Manhattan” (2002), “Gigli” (2003), junto a su expareja Ben Affleck y que fue un fracaso de taquilla, ¿Bailamos? (2004) y Monster-in-Law (2005), lo que le valió ser conocida como la nueva reina de la comedia romántica.

​Luego de lanzar su álbum “Como ama una mujer” (2007), Jennifer Lopez se tomó unos años de descanso y reapareció como jueza de American Idol en 2011 y a la par lanzó su más grande éxito: “On The Floor”, un récord en listas musicales, YouTube, número 1 en 37 países, entre otros logros.

Curiosamente, recién en 2012 inició su primera gira internacional con “Dance Again World Tour” y un año más tarde se conoció su divorcio de Marc Anthony, con quien tiene los gemelos Emme y Maximilian. También incursionó en series de televisión como productora ejecutiva en 2013, mientras que el 2016 lo hizo como actriz de “Shades of Blue”.

​ Jennifer Lopez también participó en la popular residencia de artistas en Las Vegas en una serie de conciertos en 2016 y un año más tarde volvió con un show de baile, donde ella era la productora y jueza.

Reconocimientos de la revista People como la mujer más bella del mundo, una estrella en el Paseo de la fama, el galardón "Icon Award" de Billboard, ser destacada por la ONU, ser considerada por la revista Forbes como la latina con mayores ganancias musicales y del cine (80 millones de álbumes vendidos y más de mil millones de dólares de recaudación en sus cintas), además de recibir otros premios de MTV, la revista Time y otras reconocidas marcas mundiales.

En el plano amoroso, además de su matrimonio con Marc Anthony en 2004, Jennifer Lopez estuvo casada con el escritor cubano Ojani Noa y el bailarín Chris Judd. Actualmente, JLo mantiene una relación con el exjugador de béisbol Alex Rodriguez, con quien anunció su compromiso hace unos meses.

Sin duda, estos primeros 50 años han sido muy exitosos en la vida de Jennifer Lopez, una artista muchas veces minimizada y criticada con temas relacionados a su figura y pasajes de su vida personal. Sus logros hablan por ella y la mantienen vigente en la música, la actuación y la moda.