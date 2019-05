Jennifer López desborda energía y vitalidad en los exigentes ensayos de su gira "It's my party" | VIDEO

Jennifer Lopez se encuentra ultimando los detalles para su gira “It's My Party” con la cual ofrecerá alrededor de 30 conciertos en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá para celebrar su cumpleaños número 50.

A menos de tres semanas del primer show de este tour especial por sus 50 años, Jennifer Lopez ha compartido un video en su cuenta oficial de YouTube en el que muestra lo exigente que es con los bailarines de su elenco.

En las imágenes, se puede apreciar a Jennifer Lopez supervisando y participando en los ensayos de las complejas coreografías con las que acompañará la interpretación de cada una de las canciones que ofrecerá en sus presentaciones.

La "Diva del Bronx" ha demostrado que quiere que todo salga perfecto y por ello no duda en llamarles la atención a los jóvenes bailarines para corregirlos y hasta les enseña cómo debe ser la ejecución de su performance.



La video publicado por Jennifer Lopez en su canal oficial de YouTube está a punto a alcanzar las 100,000 reproducciones y en los comentarios, sus fanáticos destacan que la energía y vitalidad que refleja de la cantante.

La gira "It's my party", no es el único proyecto en el que está trabajando Jennifer López. Hace algunos días estrenó el remix de "Medicine", canción que grabó en con el rapero marroquí French Montana, esta vez, acompañada del reconocido DJ Steve Aoki.

La estrella de Hollywood también continúa con las grabaciones "Hustlers", su nuevo proyecto cinematográfico en el que interpretará a una stripper que, junto a sus compañeras, planean robar miles de dólares a un grupo de hombres de Wall Street.