¡Una diosa! Jennifer López luce mini short demostrando su buen estado físico en las redes sociales

Jennifer López sorprendió a todos con una nueva y sexy fotografía que se ha estado compartiendo en las redes sociales. Las cámaras de los paparazzis la captaron con un mini short de infarto que ha dejado perplejos a sus más fieles seguidores.

La famosa artista es una celebridad desde hace muchos años, por lo que está acostumbrada a ser perseguida por aquellas personas que solo buscan tomar alguna foto de ella mientras realiza algún paseo por la calle o algo más.



En este caso, las cámaras demostraron que ella, a pesar de tener 50 años y ser considerada por algunos malos fans como alguien "anticuado", aún mantiene su forma física gracias a constantes ejercicios y dietas muy rigurosas.

Jennifer López luciendo un look espectacular (Foto: Instagram) Jennifer López luciendo un look espectacular (Foto: Instagram)

Con una blusa azul y un mini short pegado a su cuerpo que resalta su figura, o tal vez un enterizo de ese color, "Jenny from the Block" ha desatado el descontrol en las redes por su increíble look junto a unos tacones altos de color claro.