Jennifer Lopez reveló que le gustaría tener hijos con Álex Rodríguez | FOTOS Y VIDEO

La cantante Jennifer Lopez, quien en julio pasado celebró sus 50 años, confesó que le encantaría tener hijos con su prometido, el deportista y empresario Álex Rodríguez.

En una reciente entrevista con el programa Un Nuevo Día, la diva del Bronx no dudo en responder que sí ante la pregunta de si quería ampliar su familia con el exbeisbolista, con quien se comprometió en marzo pasado.

“Oh, por Dios ¡Sí! A mí me encantan los niños, me encantan. Eso es lo mejor de mi vida, esos niños. Si Dios me lo permite otra vez sería una bendición para mí” , dijo emocionada JLo.

Tras esta revelación, los conductores del programa bromearon mostrándole a la cantante una fotografía de Rodríguez sorprendido, a lo que ella respondió: “Él quiere hacerme feliz”.

Recordemos que Álex Rodríguez es padre de Natasha, de 14 años, y Ella, de 11, frutos de su relación con Cynthia Scurtis. Desde que empezaron su relación, el deportista y la cantante han formado una gran familia con sus cuatro hijos.

Sobre su matrimonio, Jennifer Lopez aseguró que no tienen todavía nada planeado, y se sorprendió con la pista que Rodríguez dio durante su entrevista con Good Morning America, en la que aseguró que para la boda tendrían que tomar un avión.

“Me sorprende que diga eso, porque no tenemos nada planeado. Hemos hablado de algunas posibilidades, pero no hemos decidido nada", dijo la cantante entre risas.

No obstante, la intérprete de “Medicine” sí adelantó el único detalle que para ella es indiscutible: su hijo Max será quien la acompañe en su camino al altar.